إعلان الفائزين في مسابقة «تحدي تصميم الألمنيوم»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن الفائزين في مسابقة «تحدي تصميم الألمنيوم»، الذي أطلقته الإمارات العالمية للألمنيوم بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لإلهام وتشجيع الطلبة على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وشاركت حصة رشيد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في تكريم الفائزين خلال الحفل الذي أقيم في مقر الشركة في منطقة الطويلة في أبوظبي.

يأتي «تحدي تصميم الألمنيوم» في إطار برنامج «هندسة المستقبل» الذي أطلقته الإمارات العالمية للألمنيوم بهدف إلهام وتشجيع الطلبة على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطبيق ما تعلموه فيها على أرض الواقع. ويسعى البرنامج إلى تشجيع طلبة المدارس على متابعة دراستهم في هذه المجالات ومتابعة حياة مهنية في أحدها، لأن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من أهم المجالات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي «مشروع 300 مليار».

ويهدف التحدي إلى استقطاب الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر وتشجيعهم على تطبيق مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في تصميم مشروع باستخدام الألمنيوم ضمن واحدة من فئات المسابقة التي تضم النقل المستدام والعمارة وتصميم المنتجات والحلول الصديقة للبيئة.

وفي هذا العام، جاء ترتيب الفرق الفائزة في كل فئة من فئات المسابقة على النحو التالي: مدرسة الأهلية الخيرية عن فئة النقل المستدام، ومدرسة النجاح للبنات عن فئة التصميم المعماري، ومدرسة ابن سينا عن فئة تصميم المنتجات، ومدرسة المرفأ عن فئة الحلول الخضراء، حيث شهد تحدي تصميم الألمنيوم هذا العام مشاركة 163 فريقاً من مختلف مدارس الدولة.

وهنأ المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الطلبة الفائزين بالتحدي، مشيداً بالمستويات المتقدمة التي عكسوها خلال مشاركتهم في المسابقة، مؤكداً حرص المؤسسة على دعم الطلبة وتمكينهم في مسيرتهم التربوية وإكسابهم المهارات المطلوبة بهدف تمكينهم وإعدادهم للمستقبل.

وأكد القاسم أن مسابقة تحدي تصميم الألمنيوم تترجم أوجه الشراكة الرائدة التي تجمع بين مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث تمكن الطلبة من خلال هذه الشراكة من تطوير مهاراتهم العملية المرتبطة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاستدامة واكتشاف مدى أهمية إتقان الجانبين النظري والعملي للعلوم المذكورة لدعم مسيرة الابتكار في شتى المجالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نعمل على تشجيع أكبر عدد ممكن من الشباب لإكمال دراستهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومتابعة حياة مهنية في أحد هذه المجالات من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية وتنمية القطاع الصناعي، ولذلك أطلقنا برنامج «هندسة المستقبل».

وقد سررت برؤية هذا العدد الكبير من المواهب الشابة المشاركة في الدورة الحالية لتحدي تصميم الألمنيوم. وأتطلع إلى رؤية الإنجازات التي سيحققها هؤلاء المبدعون في المستقبل، التي أتمنى أن تكون ضمن عملهم المستقبلي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم».

واستقطب برنامج «هندسة المستقبل» الذي أطلقته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هذا العام حتى الآن ما يزيد على 5000 طالب وطالبة.

وتعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم من الشركات السباقة في توظيف المتخصصين في مجالات الرياضيات والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث يعمل فيها نحو 1500 موظف متخصص في هذه المجالات، منهم أكثر من 500 مواطن إماراتي.

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