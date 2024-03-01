فعاليات متنوعة بمركز دبي التجاري العالمي خلال مارس

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعاليات شهر مارس والتي تغطي عدة قطاعات حيوية تشمل النقل والرعاية الصحية والنقل البحري والأغذية والمشروبات والعقارات والترفيه وغيرها، وهو ما يوفر للزوار و العارضين فرصاً قيّمة للتواصل وبناء علاقات الأعمال. ومن خلال التركيز على تشجيع التعاون وتسهيل نمو الأعمال، يواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه بتوفير منصة للمتخصصين في مختلف القطاعات تُمكنهم من تطوير أعمالهم.

ويشهد 1 مارس اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، الذي ينظمه الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وهو من الفعاليات الهامة التي تركز على حلول التنقل الحضري المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس شعار هذا العام «التنقل المستدام وجودة الحياة»، التزام المؤتمر بتطوير وسائل النقل الحضرية الصديقة للبيئة من خلال اعتماد التكنولوجيا المتطورة والسياسات الفعالة وأفضل الممارسات في هذا القطاع.

كما يرحب مؤتمر «دبليو سي إيه» العالمي (WCA) الذي يستمر حتى 2 مارس، بأعضائه القادمين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانته كأكبر حدث للتواصل ضمن قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى العالم. وبحضور ممثلين من أكثر من 150 دولة، يعتبر المؤتمر فرصة نوعية للشركات للوصول إلى أسواق جديدة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية.

وبالانتقال إلى القطاع البحري، استطاع معرض دبي العالمي للقوارب، الحدث البحري الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، ترسيخ مكانه على مدار دوراته السابقة ليصبح واحداً من أهم معارض القوارب الرائدة في الشرق الأوسط، حيث حاز على اعتراف وإشادة عالميين. وفي دورته الثلاثين والتي تستمر حتى 3 مارس في دبي هاربر، سيتمكن الزوار من التعرف على القوارب واليخوت المصنعة من أبرز الشركات الرائدة، بالإضافة إلى مشاهدة عروض الرياضات المائية. كما يسلط المعرض الضوء على أسلوب الحياة الراقي في مجالات الطيران والسيارات الفخمة والأزياء الحصرية المصممة حسب الطلب، والأعمال الفنية المستوحاة من الحياة البحرية.

ويستضيف المؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء 2024 نخبة عالمية من أطباء الغدد الصماء والباحثين والمختصين في مجال الرعاية الصحية لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس، حيث يوفر فرصة فريدة لاستكشاف «مستقبل الغدد الصماء» من خلال برنامج فعاليات واسع وشامل يضم مجموعة متنوعة من الحوارات والعروض التقديمية التي يقدمها ويشارك فيها خبراء رواد من المنطقة والعالم.

ويعتبر معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، أكبر فعالية للتصميم الداخلي لمقصورات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصة فريدة لشركات الطيران والموردين والهيئات التنظيمية للتواصل وعرض أحدث المنتجات والتقنيات. وستركز نسخة هذا العام، التي ستنطلق خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس، بشكل كبير على التواصل، حيث توفر برامج مثل «برنامج الطيران لكبار الشخصيات» (VIP Airline) ومنصة «التواصل على متن الطائرة» (Onboard Hub) فرصاً للزوار للتواصل والمشاركة، بالإضافة إلى الحوارات التي يديرها ويشارك فيها قادة عالميون وخبراء إقليميون.

ويُقام المعرض في نفس موقع معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، الذي يستمر لمدة يومين ويحتضن 200 جهة عارضة عالمية من جميع مستويات سلسلة التوريد في قطاع الطيران. ومن أبرز فعاليات المعرض، منصة «ذا جو لايف ثيتر» (The Go Live! Theater) والتي تعالج مواضيع مهمة ضمن إطار سلسلة من عروض تقديمية وجلسات حوارية ودراسات الحالة يقدمها نخبة من الخبراء، وذلك بهدف توفير فرص تعليمية قيّمة للزوار.

ومن الفعاليات الهامة على أجندة شهر مارس القمة العالمية الشرطية، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس، وتعد منصة نوعية تجمع أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم.

وتنطلق نسخة القمة لعام 2024، بعنوان «توحيد القوى العالمية من أجل مستقبل أكثر أماناً»، وتشهد حضور مؤسسات عالمية مرموقة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة شرطة نيويورك ومنظمة الإنتربول والشرطة الاتحادية الأسترالية ووكالة الشرطة الوطنية الكورية، بالإضافة إلى قوات شرطة العواصم من 138 دولة.

وتتمحور المؤتمرات المقامة ضمن القمة على سبعة مواضيع رئيسية تتناول التحديات العالمية لإنفاذ القانون، وستضم أكثر من 220 متحدثاً في 140 جلسة، بالإضافة إلى حوارات تغطي تقنيات أجهزة الشرطة والأمن السيبراني والأمن التجاري والسلامة على الطرق. وتترافق فعاليات القمة مع إقامة معرض تجاري واسع يضم أكثر من 230 جهة عارضة لاستعراض أحدث التقنيات الشرطية وغيرها، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة القمة كإحدى أبرز الفعاليات في هذا المجال.

وعلى صعيد الفعاليات الطبية التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي، استطاعت فعالية دبي ديرما: مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر ترسيخ مكانتها خلال السنوات الماضية لتصبح أكبر تجمع علمي للعناية بالبشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصة رائدة لاستكشاف واستعراض أحدث الابتكارات والمعلومات العلمية في مجال علاج الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والليزر.

وستستضيف الدورة الثالثة والعشرون، التي ستُعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس، أبرز المتحدثين والجراحين والمتخصصين والخبراء بالبشرة.

ويتضمن جدول أعمال الفعالية مشاركة أكثر من 340 متحدثاً وإقامة أكثر من 360 محاضرة و80 ورشة عمل، كما سيحظى الحضور بفرصة الحصول على نقاط التعليم الطبي المستمر لمواصلة دعم شهاداتهم المهنية.

كما يُقام معرض متخصص بالتزامن مع المؤتمر، ويوفر منتدى خاص للشركات لعرض أحدث منتجات ومعدات العناية بالبشرة. ومن المتوقع أن تشهد الفعالية مشاركة نحو 1440 علامة تجارية عالمية، مما يوفر فرصة استثنائية للمشترين والمزودين.

ويعد معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية، الذي يقام في الفترة من 5 إلى 7 مارس، أحد أبرز المعارض التجارية المخصصة للشركات وأكثرها نجاحاً في قطاع الترفيه على مستوى العالم، ويساهم بشكل كبير في رسم ملامح سوق الترفيه المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتمد الفعالية منهجية شاملة تغطي جميع جوانب الترفيه والتسلية، بما في ذلك مجالات الترفيه الناشئة مثل ألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية.

ويحظى الحضور بفرصة التعرف على أحدث الابتكارات والأفكار المميزة وتجربتها على أرض الواقع. وتتمثل أهم فعاليات معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية في «معرض مشغلي المنتزهات وحقوق الامتياز»، والذي يركز على الترخيص والامتياز في القطاع، ما يجعله منصة مثالية تساعد الشركات على توسيع حضورها إقليمياً وعالمياً.

كما سيقام معرض دبي للأخشاب ومكائن الأخشاب، الوجهة العالمية الرائدة للخبراء وشركات تصميم آلات تصنيع الأخشاب، في الفترة من 5 إلى 7 مارس. وباعتباره المساحة الوحيدة المخصصة للأعمال التجارية بين شركات قطاع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو يوفر منصة رئيسية للموردين والمصنعين وشركات تصميم الآلات لعرض منتجاتهم والتعرف على التقنيات المبتكرة والمشاركة في المناقشات حول مسائل الإنتاج.

ومن المتوقع أن يستضيف المعرض أكثر من 410 عارضين من أكثر من 135 دولة في عام 2024، إضافة إلى 10 أجنحة دولية، وهو ما يساهم في إثراء الطابع العالمي لمجموعة المشاركين. ويعتبر المعرض أيضاً سوقاً تجارية مميزة تشجع الحضور على التواصل وعقد الصفقات وبناء الشراكات القيّمة.

بدورها، تستضيف هيئة الطرق والمواصلات في دبي المؤتمر السنوي السادس والخمسين للمنظمة الدولية لاختبارات سائقي المركبات، خلال الفترة من 6 إلى 7 مارس. ويعتبر المؤتمر منصة هامة للباحثين والعاملين والجهات المعنية المهتمة باختبارات سائقي المركبات الذين يطورون نشاطاتهم الاحترافية ضمن المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية لاختبارات سائقي المركبات.

وينطلق المؤتمر هذا العام تحت شعار «إعداد السائقين للتنقل الذكي وأمن الطرقات»، ويركز على معالجة التحديات طويلة الأمد في القطاع، مثل أثر تشتت السائقين وعدم الانتباه والإرهاق على السلامة على الطرقات، كما يتناول عدداً من المواضيع الجديدة، بما في ذلك القيادة الذكية في المدن المستقبلية، وأثر السيارات ذاتية القيادة على جوانب تعليم القيادة واختبارات السائقين.

ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك في شهر مارس، سيكون الزوار على موعد مع تجربة فريدة وغنيّة بأروع النكهات خلال الفترة من 15 مارس إلى 9 أبريل في «المجلس»، أحد أبرز الوجهات الرمضانية في دبي. يوفر المجلس أجواءً رمضانية مميزة حيث تستمتع العائلة والأصدقاء بأشهى وجبات الإفطار والسحور والتي تتضمن الأطباق الرمضانية التقليدية مع تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية ومنصات الطهي أمام الضيوف.

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