تغريم «بوينغ» 51 مليون دولار لانتهاكها قواعد تصدير

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أنها فرضت غرامة قدرها 51 مليون دولار على شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات، بسبب انتهاكات متعددة لقانون مراقبة تصدير الأسلحة ولوائح الاتجار الدولي في الأسلحة.

وأوضحت وزارة الخارجية أنها توصلت إلى تسوية مع شركة بوينغ، بعد مراجعة واسعة النطاق للامتثال أجراها مكتب الامتثال لضوابط التجارة في السلع الدفاعية بمكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع للوزارة.

وتبيَّن أن شركة بوينغ، عملاق تصنيع الطائرات، قد ارتكبت 199 انتهاكاً لقوانين فيدرالية، تتعلق بصادرات غير مصرح بها، وإعادة نقل بيانات تقنية إلى موظفين ومقاولين أجانب، وصادرات غير مصرح بها لمواد دفاعية، بما في ذلك تصدير بيانات تقنية إلى الصين؛ وانتهاكات شروط تراخيص، وشروط وبنود تصاريح إدارة ضوابط التجارة في السلع الدفاعية.

وكشفت بوينغ طوعاً عن جميع الانتهاكات المزعومة التي وقع معظمها قبل عام 2020، وفقاً لوزارة الخارجية.

وبموجب شروط اتفاق الموافقة، ومدته 36 شهراً، ستدفع بوينغ غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار.

ووافقت الوزارة على تعليق 24 مليون دولار من هذا المبلغ بشرط أن يتم استخدام الأموال في إجراءات امتثال إصلاحية نص عليها الاتفاق المؤقت الذي وافقت عليه الوزارة لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بشركة بوينغ.

وذكرت وزارة الخارجية أنه إضافة إلى ذلك، ولفترة أولية لا تقل عن 24 شهراً، ستتعامل شركة بوينغ مع مسؤول خارجي خاص للامتثال للإشراف على اتفاق التراضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز