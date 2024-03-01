16 ألف زائر للدورة الـ20 لمعرض IPS للعقار في دبي

شهدت دبي اختتام فعاليات الدورة الـ20 من معرض IPS للعقار 2024، الذي نظمته «شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض»، على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسط إقبال كبير من الزوار والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والمهتمين بقطاع العقارات في الدولة، وحقق المعرض نجاحاً لافتاً باستقطاب 16373 زائراً من 124 دولة حول العالم، ما يؤكد أهميته ومكانته الريادية في مجال صناعة العقارات.

وشهد اليوم الأخير من المعرض زيارة وفد من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، برئاسة الفريق محمد أحمد المري المدير العام، حيث تجول بالمعرض وتوقف عند العديد من الجهات العارضة المحلية والدولية واستمع لشرح منهم حول المشاريع المطروحة والفرص الاستثمارية المتوفرة.

وأعرب ممثلو الشركات العقارية العارضة عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض، وأكد العديد منهم مشاركتهم في الدورة القادمة ورغبتهم في حجز مساحات أكبر.

وأشادوا بإقبال الزوار خلال أيام المعرض الثلاثة، وتَنوع فئات الزائرين بين المهتمين بالشراء والمستثمرين ما أسهم في عقد صفقات بيع في الموقع، إلى جانب توقعات بإغلاق صفقات بعد المعرض. فضلاً عن حضور ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء في القطاع العقاري، ما عزز تبادل الخبرات والآراء وإمكانية عقد الشراكات واستثمار الفرص الجديدة التي توفرها صناعة العقارات حول العالم.

ومن شركة ربدان للتطوير العقاري تحدث رأفت العاقل مدير العلاقات عن إتمام العديد من عمليات البيع في المعرض، حيث قدمت الشركة خصم 2 % على مشاريعها خلال أيام المعرض.

ومن جانبه أكد محمود شحادة كبير مسؤولي المبيعات والتسويق في شركة SEE Solutions، التي تدير مشروع المدينة المستدامة في عُمان (يتي)، اهتمام العديد من الزوار بالتملك في المشروع، كما أشار إلى إتمام عمليتي بيع في الموقع.

وقال زياد داخل مدير مبيعات في شركة Noyanlar: «لقد تمكنا من التواصل مع العديد من الوسطاء العقاريين ونتوقع إنهاء العديد من الصفقات قريباً».

وقالت نيكولا تومانيك، مدير المبيعات بشركة Sycamore Real Estate: «نحن سعداء بمشاركتنا في IPS، ونتطلع بكل حماس نحو مشاركتنا في الدورة القادمة، ومن المؤكد أن 50 % من العملاء المحتملين الذين تواصلنا معهم خلال المعرض سنتمكن من إتمام الصفقات معهم لاحقاً».

وأشاد كينجي دي جي سانتوس، مدير المبيعات في شركة SMDC بتنظيم المعرض وفئات الزوار والتي تنوعت بين المشترين والمهتمين بالشراء والمستثمرين. كما أشار إلى إتمام عمليتي بيع في الموقع.

وعبرت باربرا سانسوم، مساعد المبيعات الدولية، RE/MAX عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض وكرم ضيافة دولة الإمارات والمنظمين، كما أشادت بعدد الزوار وإقبالهم على التعرف على الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة.

وأبرز ما ميز المعرض الأجنحة الدولية، حيث ضم 5 أجنحة من الهند والباكستان وإسبانيا وجورجيا وتركيا، إضافة إلى مشاركة كبار المطورين العقاريين على المستوى المحلي والعالمي ومشاركة متميزة من دول مجلس التعاون الخليجي شملت المدينة المستدامة (يتي) – عُمان الشريك الاستراتيجي للمعرض، والهيئة العامة للعقار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - السعودية، والشركة المتحدة للتنمية - قطر، وياس للتطوير العقاري - البحرين، وشركة سوا المتحدة – الكويت.

واستقطب المعرض 125 عارضاً عقارياً محلياً وعالمياً من دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، إسبانيا، ألبانيا، الباكستان، الفلبين، تايلاند، تركيا، جورجيا، فرنسا، قبرص، قبرص الشمالية، وموريشيوس، ما يعزز سبل العمل المشترك والتعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الحضور.

كما شارك أكثر من 100 متحدث وخبير في أكثر من 30 جلسة حوارية، تبادلوا المعارف والخبرات والرؤى واطلعوا على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار في قطاع العقارات العالمي.

وتخلَّلت فعاليات اليوم الثالث من المعرض إقامة مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل الخاصة بالشباب من تنظيم شبكة المهنيين الشباب العالمية (YPN)، التي استعرض من خلالها مجموعة من المتحدثين المتميزين أبرز الموضوعات التي تشكل مستقبل صناعة العقارات. بدءاً من استكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي على التسويق العقاري، وصولاً إلى البحث بعمق أهمية التعليم في المعاملات الدولية.

كما تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة العقارية، والتي تنافس خلالها 5 شركات ناشئة PropTech استعرضت أعمالها أمام لجنة الحكام، وفاز بالمركز الأول برنامج Proscan، وهو برنامج بناء مبتكر للسلامة والجودة، كما حصل على مساحة عرض خلال فعاليات IPS 2025 بقيمة 13,000 دولار أمريكي.

وحظي المعرض بدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين وهم المدينة المستدامة عُمان (يتي)، معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري (IEREI)، شركة ديجيت مي DigitME، وشبكة الشراكة العقارية (PNP)، وبنك الإمارات دبي الوطني، الشريك المصرفي الرسمي للمعرض، إضافة إلى الشركاء الإعلاميين CNBC Arabia ومجلة كونستركشن ويك.

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