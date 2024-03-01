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«أيون أند تريسل» تحصد أولى جوائز «إعمار للوسطاء العقاريين 2023»

3/1/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصدت «أيون أند تريسل» الجائزة الأولى ضمن جوائز «إعمار السنوية للوسطاء العقاريين 2023» خلال حفل أُقيم في 28 فبراير 2024 في فندق «أرماني دبي».

ويشكل هذا الفوز قيمة مضافة إلى سجلها الغني في ظل القيادة النشطة التي يتمتع بها سليم كارساز، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتواصل «إعمار» ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الأكثر تقديراً وإعجاباً وثقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وقد شكل فوز «أيون أند تريسل» بإحدى جوائزها العريقة، فرصة متميّزة لإقامة عرض مذهل على واجهة «برج خليفة» الذي يحظى بشهرة عالمية واسعة النطاق تكريماً لإنجازاتها المتميّزة.

وأسهم سليم كارساز الذي يتمتع برؤية ثاقبة في القطاع العقاري في إنجاز هذه المهمة من أجل الفوز بالمركز الأول، في خطوة ترقى إلى أرفع المستويات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن «أيون أند تريسل» تعزز مكانتها الرائدة بفضل خبرة وقيادة بابر شاه، الرئيس التنفيذي للعمليات، كونه يتمتع بخبرة واسعة والتزام ثابت بالتميّز، في حين يلعب دوراً محورياً في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية للشركة والدفع برؤيتها الاستراتيجية نحو الأمام.

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