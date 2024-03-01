بحضور وزير الاقتصاد.. مجموعة «لولو» تطلق متجرها الـ264 في دبي أوتلت مول

افتتح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رسمياً «لولو»هايبر ماركت في دبي أوتليت مول الذي يعد أيضاً المتجر رقم 25 في دبي و264 عالمياً للمجموعة الإماراتية، بحضور ناصر علي خماس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي القابضة، ويوسف علي إم إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وشخصيات أخرى، وذلك في إطار سعي المجموعة لتوسيع حضورها في دبي.

ويمتد المتجر الجديد على مساحة تزيد على 100 ألف قدم مربع، وسيضم مجموعة ضخمة من المنتجات العالمية والمحلية على حد سواء في قسم السوبر ماركت ومحطات الطعام الساخنة من المأكولات العالمية.

تشمل الفئات في المتجر الجديد أيضاً البقالة، والأطعمة الطازجة، واللحوم والأسماك، والمخبوزات، ومنتجات الألبان، والبيتزا والوجبات الخفيفة، والأطعمة الساخنة، والمحامص، والصحة والجمال، والإلكترونيات، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، والأجهزة المنزلية، وغير ذلك الكثير.

ويعد دبي أوتلت مول، الذي بدأ عملياته في عام 2007 ووسع مساحته ليشمل المزيد من العلامات التجارية العالمية إلى محفظته، أحد أكثر وجهات التسوق المفضلة للعلامات التجارية المتميزة مع خصومات وعروض مذهلة على مدار العام.

ويقع على طريق دبي العين، على بعد 20 دقيقة فقط من وسط مدينة دبي، مع أكثر من 7000 مكان لوقوف السيارات للتسوق المريح. يقع لولو هايبر ماركت في منطقة التوسعة المشيدة حديثاً بالمركز التجاري.

وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: «يسعدنا إطلاق أحدث هايبر ماركت لدينا في وجهة التسوق المرموقة هذه والتي ستوفر تجربة تسوق عالمية المستوى ليس فقط للمقيمين الذين يعيشون داخل المنطقة، ولكن أيضاً للسياح والشركات.. المتحمسين القادمين إلى دولة الإمارات.

على مدى سنوات من تقديم الطعام لمختلف الجنسيات، شهدنا الطلب المتزايد على المنتجات ذات المصادر الدولية. ولهذا السبب سيكون التزامنا المستمر بتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة في السوق.

وأضاف يوسف علي:»نحن فخورون بدعم التنمية الشاملة للدولة وسنواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة والتوسع بشكل أكبر في الدولة، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي لم تتقدم البلاد في ظلها من قبل".

وقال محمد خماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة: «في ظل التطور النابض بالحياة لدبي أوتليت مول ليصبح أكبر مركز تسوق في العالم، فإن الكشف عن لولو هايبر ماركت يمثل منارة لالتزامنا بإعادة تعريف قيمة التسوق. وبينما نرحب بهذه الإضافة الجديدة، فإننا لا نعمل على إثراء تجربتنا متعددة القنوات فحسب، بل نعمل أيضاً على ترسيخ مكانتنا كقمة في تجارة التجزئة القائمة على القيمة في المنطقة.

تستمر شراكتنا مع مجموعة اللولو الدولية في الارتفاع، حيث تضع معايير لا مثيل لها وتؤكد التزامنا بالتميز الرائد. ويبشر هذا الإنجاز بعصر جديد من الفرص اللامحدودة لزوارنا والمجتمعات المجاورة، حيث تتجاوز كل رحلة تسوق التوقعات وتحقق رضا لا مثيل له.

كما حضر هذه المناسبة سيفي تي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وأشرف علي إم إيه، المدير التنفيذي، وسليم إم إيه، مدير المجموعة، وعلي ناصر خماس، مدير مجموعة الأهلي القابضة وغيرهم من كبار المسؤولين.

ويضم دبي أوتلت مول أكثر من 1300 علامة تجارية فاخرة وفاخرة في العالم في أكثر من 240 متجراً. مع وجود لولو في القائمة الموثوقة، فإن مجمع نمط الحياة سوف يجذب بالتأكيد الزوار الذين يبحثون عن العلامات التجارية المتميزة بصفقات مذهلة على مدار العام.

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