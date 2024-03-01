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«فيستيان» تعزز حضورها في المنطقة بإطلاق عملياتها في دبي

3/1/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «فيستيان» الشركة العالمية المتخصصة في الحلول العقارية، عن إطلاق فرعها الجديد «فيستيان ميا» (Vestian MEA)، وهو متخصص في تقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، وتستهدف تقديم حلول شاملة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعتبر إطلاق «فيستيان ميا» خطوة استراتيجية مهمة في خطة نمو الشركة، مؤكدة التزامها بتعزيز حضورها في الشرق الأوسط وتعزيز خدماتها في سوق العقارات الديناميكي. الشركة الجديدة، التي تأسست في عام 2010 وتابعة بالكامل لشركة Vestian INC Chicago، ستعمل كشركة استشارية عقارية متخصصة، ملتزمة بتقديم حلول استثمارية مبتكرة للمستثمرين في دبي والإمارات العربية المتحدة.

قال شريني راو، الرئيس التنفيذي لشركة «فيستيان»: «إن افتتاح (فيستيان ميا) يعتبر خطوة مهمة لشركة فيستيان في المنطقة. يعكس هذا التوسع تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا في المنطقة وثقتهم في خدماتنا. إن إطلاق فيستيان ميا يمثل التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا على نطاق عالمي».

وأضاف مايكل سيلفر، رئيس مجلس الإدارة في «فيستيان»: «فيستيان ميا لا تقتصر على أن تكون مجرد شركة استشارية استثمارية، بل تعبر عن التزامنا بالتميز والابتكار والنمو المستدام في القطاع العقاري. نتطلع إلى المساهمة في قصص نجاح عملائنا في الشرق الأوسط».

وأشار سانجاي سارين، المدير الإداري في «فيستيان»: «نحن متحمسون للفرص التي تقدمها فيستيان ميا للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعمل فريقنا على دعم أعلى معايير التميز والابتكار، ونسعى إلى أن نكون الشريك الموثوق به للمستثمرين الذين يبحثون عن استشارات استراتيجية في مجال الاستثمار العقاري في المنطقة».

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