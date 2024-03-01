المفوض التجاري الإيطالي يشيد بسوق الدولة الحافل بالفرص الواعدة

أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي مدير مكتب الترويج التجاري الإيطالي في دولة الإمارات متانة العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا.

وقال فاليريو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن السوق الإماراتي يوفر فرصاً كبيرة للتوسع مع وجود الكثير من المشاريع المخطط لها، إذ تشير هذه الاتجاهات الإيجابية إلى فرص متواصلة للتجارة والتعاون بين الإمارات وإيطاليا.

وأوضح فاليريو أن حجم التجارة بين الإمارات وإيطاليا بلغ 7 مليارات يورو في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، مع تسجيل زيادة ملحوظة بنسبة 6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشيراً إلى أن قيمة التجارة بين البلدين ارتفعت في عام 2022 بنسبة 19 في المئة ما يعادل أكثر من 8 مليارات يورو.

ولفت فاليريو إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة الثانية من بين دول الاتحاد الأوروبي كمورد للإمارات العربية المتحدة، فيما تشير التوقعات إلى مزيد من النمو في العلاقات التجارية الثنائية، والتي ترتبط بعوامل النمو مثل الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة وجودة الإنتاج.

وقال فاليريو، إنه نظراً للحجم الكبير للتجارة والمبادرات المشتركة والنظرة الإيجابية للمستقبل، فإننا نشهد إمكانات متزايدة للتعاون بين البلدين، مشيراً إلى مشاركة المصنعين والشركات الإيطالية بنشاط في الفعاليات الصناعية والمعارض التجارية في دولة الإمارات، بما يتماشى مع الالتزام بتعميق العلاقات التجارية عبر مختلف القطاعات.

وأشار إلى الحضور القوي للجانب الإيطالي في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بالإضافة إلى معرض «إيدك» 2024، الحدث العالمي المهم في مجال صناعة طب الأسنان، لافتاً إلى وجود خطط لجلب مئات الشركات الإيطالية إلى الإمارات للمشاركة في المعارض والفعاليات التجارية الرئيسية في جميع القطاعات، وتعكس هذه المشاركات الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف سبل جديدة للشراكة بين البلدين.

وأعرب المفوض التجاري الإيطالي مدير مكتب الترويج التجاري الإيطالي في دولة الإمارات، عن تفاؤله بأن المصنعين الإيطاليين الذين شاركوا في معرض «إيدك» 2024 سيعززون علاقات إيطاليا التجارية مع دولة الإمارات مع تحقيق تقدم كبير بمجال الرعاية الصحية للأسنان من خلال خدمة شرائح جديدة في قاعدة عملاء متزايدة.

وتوقع فاليريو سولداني، أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.7 في المئة في السنوات الخمس المقبلة، ما يزيد من توسيع الفرص التجارية للشركات الإيطالية وشركائها في الإمارات، لافتاً إلى أن وكالة التجارة الإيطالية تتواجد في الإمارات لدعم الشركات الإيطالية من خلال إجراء حملات ترويجية مختارة وتخصيص خدمات لتوسيع عروض القيمة التي نقدمها في سوق الإمارات.

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