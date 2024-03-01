الوصل يغرد منفرداً على قمة الدوري بفوز مهم وثمين على الشارقة

حسم الوصل قمة الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين بالفوز على ضيفه الشارقة بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرحمن صالح وعلي صالح في الدقيقتين 37 و86 من عمر مباراتهما على ملعب استاد زعبيل مساء اليوم، وعزز "الإمبراطور" صدارته لترتيب الدوري بوصوله إلى 39 نقطة، وتوقف رصيد الشارقة عند 26 نقطة، وظل في المركز الرابع إلى حين ختام الجولة بمواجهة الوحدة والجزيرة مساء غد السبت.



وأظهر الوصل شراسة هجومية في الدقائق الأولى، وتصدى عادل الحوسني حارس الشارقة، لأولى فرص المباراة في الدقيقة 3، ودخل الشارقة تدريجياً في أجواء اللقاء في الدقائق التالية، ليتوازن الأداء بين الفريقين، وتألق عادل الحوسني، في إبعاد رأسية هاريس في الدقيقة 29، قبل أن ترتطم بالعارضة، وتألق خالد السناني حارس الوصل، في تحويل كرة صاروخية سددها كايو للشارقة من على حدود منطقة الجزاء، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 35.

ونجح الوصل في التسجيل بالدقيقة 37، بتسديدة من لاعبه عبد الرحمن صالح، والتي ارتطمت بقدم كايو، وغيرت اتجاهها لتسكن شباك الشارقة، واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل لوجود لمسة يد من الكوري شو يو مين لاعب الشارقة داخل منطقة الجزاء، بعد تسديدة من سياكا في الدقيقة 42، ثم عاد وألغى الركلة بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وبدأ الشارقة الشوط الثاني بضغط هجومي كبير، وقابله الوصل بارتداد دفاعي، وتوالت الفرص الخطيرة الضائعة من الشارقة، لتسرع وعدم تركيز لاعبيه في إنهاء الهجمة من جانب، وتألق دفاع وحارس الوصل في الجانب الآخر، ووسط أفضلية الشارقة، تمكن علي صالح من تسجيل الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 86، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليكون الهدف الأول للاعب بعد غياب 156 يوماً عن التسجيل، وينهي تماماً على آمال الشارقة بالعودة إلى اللقاء.

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