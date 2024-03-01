الفرنسي أومبير يقصي مدفيديف ويضرب موعداً مع بوبليك في نهائي تنس دبي

أقصى الفرنسي أوغو أومبير

المصنف 18

عالميا الروسي دانيل مدفيدف المصنف الرابع، وجرده من لقبه

في

بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة، والتي يبلغ مجموع جوائزها 3.2 ملايين دولار، بعدما تغلب عليه في نصف النهائي مساء اليوم ، بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و 6-3 في ساعة واحدة و51 دقيقة، ليضرب موعدا في المباراة النهائية، غدا، مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف 23 عالميا، الذي تأهل إلى النهائي لأول مرة في مشواره بدبي على حساب الروسي أندري روبليف المصنف الخامس عالميا، وصيف النسخة الماضية وبطل نسخة 2022، الذي تم إقصاءه من المباراة بسبب صيحة أطلقها في وجه حكم الخط الذي اتهمه باستخدام عبارات بذيئة باللغة الروسية، فيما أصر روبيلف أنه تحدث باللغة الإنجليزية وأنه لم يتفوه بأي عبارات خارج عن السلوك الرياضي.

وبعد تشاور مراقب المباراة

مع الحكم الرئيسي وحكم الخط

تم إقصاء روبيلف من المباراة وبذلك يتأهل بوبليك إلى المباراة النهائية.

كانت النتيجة تشير إلى تقدم بوبليك 6-5 في المجموعة الثالثة عندما توقفت المباراة بسبب صيحة روبيلف، الذي فاز في المجموعة الأولى 7-6 بشوط كسر التعادل 7-4، فيما حسم بوبليك المجموعة الثانية 7-6 وبشوط كسر التعادل 7-5.

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