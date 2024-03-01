إيلون ماسك يقاضي الشركة مبتكرة برنامج «تشات جي بي تي»

رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي»، مبتكرة برنامج «تشات جي بي تي» التي أسهم في تأسيسها عام 2015، متهماً مسؤوليها بانتهاك عقدها التأسيسي.

كان صاحب منصة «إكس»، وأحد أغنى الرجال في العالم بفضل شركتيه «تيسلا» و«سبايس إكس»، عام 2015 من بين مؤسسي «أوبن إيه آي»، إلى جانب سام التمان، المدير العام الحالي.

لكنّ ماسك استقال من الشركة عام 2018، وبات راهناً من أبرز منتقديها. وفي العام الفائت، أسّس شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي».

وفي مستندات رُفعت أمس إلى محكمة في سان فرانسيسكو، اتّهم الملياردير «أوبن إيه آي» ومديرها سام ألتمان بانتهاك العقد التأسيسي للشركة.

وكانت «أوبن إيه آي» تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي، لكن خلافاً لهذه الأهداف، لم تنشر الشركة الكود الخاص بأحدث نسخة من برنامجها «جي بي تي 4»، منتهكةً بهذا التصرّف العقد التأسيسي، وفق ما أكّد محامو ماسك في الدعوى.

واعتبروا أن العقد التأسيسي بات موضع شك، متّهمين «أوبن إيه آي» بأنهّا تحوّلت إلى شركة ربحية، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات كارثية على البشر.

وتابع محامو ماسك: «لقد تحوّلت أوبن إيه آي، بحكم الواقع، إلى شركة فرعية مغلقة المصدر لأكبر شركة تكنولوجيا في العالم هي مايكروسوفت».

وباتت «أوبن إيه آي» إحدى أهم الشركات منذ إطلاقها برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي» في أواخر عام 2022.

وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت «مايكروسوفت» نحو 13 مليار دولار في الشركة الناشئة التي أعادت توجيه نفسها مذّاك نحو مسار ربحي.

وأشارت دعوى ماسك إلى أنّ «المدّعى عليهم اختاروا، خلافاً للعقد التأسيسي، استخدام جي بي تي 4 ليس لفائدة البشر، بل كتكنولوجيا حصرية ترمي إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح لأكبر شركة في العالم».

وطالب ماسك تحديداً بإزالة «جي بي تي 4» من التصريح الممنوح من «أوبن إيه آي» لـ«مايكروسوفت»، إضافة إلى الحصول على تعويض لم يحدد قيمته.

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