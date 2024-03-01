الإمارات.. منخفض جوي يؤثر في حالة الطقس من الإثنين إلى الأربعاء

قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة ستتأثر بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مع تدفق السحب من الإثنين إلى الأربعاء.

وخلال الإثنين والثلاثاء تزداد كميات السحب تدريجياً من بعد ظهر ومساء يوم الإثنين من الغرب، وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة، تتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق.

والأربعاء تقل كميات السحب والأمطار ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ليل الثلاثاء تكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار و الأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي و في بحر عمان.

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