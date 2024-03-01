بايدن: الجيش الأمريكي سينفذ إنزالاً جوياً لمساعدات لغزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن الجيش الأمريكي سينفذ إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية لقطاع غزة في الأيام المقبلة، وإن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع.
وأضاف أن تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافياً وإنه يريد دخول مئات شاحنات المساعدات الإضافية.
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