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بايدن: الجيش الأمريكي سينفذ إنزالاً جوياً لمساعدات لغزة

3/1/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن الجيش الأمريكي سينفذ إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية لقطاع غزة في الأيام المقبلة، وإن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وأضاف أن تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافياً وإنه يريد دخول مئات شاحنات المساعدات الإضافية.

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