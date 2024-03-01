حمدان بن محمد: معرض دبي العالمي للقوارب يعكس إرث دبي البحري العريق

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن معرض دبي العالمي للقوارب يعكس إرث دبي البحري العريق.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تفقدت اليوم معرض دبي العالمي للقوارب 2024 الذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي في دبي هاربر، وسعيد بحجم ومستوى المشاركات الوطنية والعالمية التي وصلت لأكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة».

وأضاف سموه: «هذا الحدث يعكس إرث دبي البحري العريق ودورها المؤثر في دعم شراكات قوية بما يساهم في نمو هذا القطاع الحيوي عالمياً».

وزار سموه معرض دبي العالمي للقوارب 2024، الفعالية الأبرز ضمن هذا القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم معارض القوارب في العالم، وينظّمه مركز دبي التجاري العالمي في دبي هاربر، حيث تستمر النسخة الـ30 للمعرض حتى 3 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة.

وأكد سمو ولي عهد دبي، خلال الزيارة، أن النمو المطرد لقطاع المعارض في دبي يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، بجعل دبي واحدة من أهم 3 مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد عن تقديره لجهود القائمين على المعرض، منوهاً بتطوره على مدار ثلاثة عقود مستقطباً مشاركات على قدر كبير من التميز من حول العالم، وقال سموه: "نعتز بما وصل إليه معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الثلاثين من مكانة بين أهم الفعاليات المعنية بالقطاع البحري في العالم، وهذا يتضح من خلال عدد المشاركين الذي يوضح مدى الثقة التي يوليها القائمون على هذا القطاع عالمياً في دبي كمركز محوري له في المنطقة، وأحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الخدمات البحرية والملاحية بما تمتلكه من موانئ عالمية المستوى ومرافق خدمية وبنية تحتية على قدر رفيع من التميز والكفاءة".

وأشاد سمو ولي عهد دبي بأثر المعرض في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 في جعل دبي واحدة من أهم ثلاث وجهات للسياحة والأعمال في العالم بحلول العام 2033، مؤكداً سموه أن المعارض العالمية التي تستضيفها وتنظمها دبي في مختلف القطاعات تمثل مساحة مهمة لبحث فرص التعاون وبناء الشراكات وعقد الصفقات، ما يمثل دعماً قوياً يدفع بعجلة التطوير والنمو للعديد من القطاعات الحيوية ومن بينها قطاع الخدمات والصناعات البحرية، والذي يعد من القطاعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة وتراث دبي ودولة الإمارات.



واستمع سموه، خلال جولته في المعرض، والتي رافقه فيها سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، إلى شرح حول ما يضمه الحدث من يخوت وقوارب فاخرة تعد من بين الأفضل في العالم، وأحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة لهذا القطاع، وكذلك ما يشهده المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 3 مارس الجاري في دبي هاربر، من فعاليات متنوعة، إذ يتضمن عرض 200 قارب، يتم إطلاق نحو 50 قارباً منها إقليمياً وعالمياً من خلال المعرض، إضافة إلى العديد من أنشطة الرياضات المائية، ومسابقة لصيد الأسماك.

وتفقّد سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة أحد اليخوت المشاركة في الحدث من طراز "صان ريف باور 80" وهو أحد أكثر القوارب تطوراً في العالم، ويُعرض للمرة الأولى من خلال معرض دبي العالمي للقوارب، حيث اطلع سموه على ما يضمه اليخت الفائق من تقنيات وتجهيزات ملاحية متطورة، تطبّق أعلى مستويات الاستدامة ومراعاة أكثر درجات الكفاءة في استخدام الطاقة.



يُذكر أن معرض دبي العالمي للقوارب شهد تطوراً مستمراً على مدار دوراته المتعاقبة ومنذ انطلاقه للمرة الأولى في العام 1992، حيث مر على مدار ثلاثة عقود بمراحل نمو مستمرة في أعداد المشاركات، محققاً تطوراً لافتاً في نوعية المشاركات مع إقبال أهم صُناع القوارب واليخوت الفاخرة في المنطقة والعالم على التواجد في هذا المحفل العالمي المهم.

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