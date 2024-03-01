تشغيل رحلة على متن النموذج الأولي لقطار الاتحاد للركاب من أبوظبي إلى دبي

استقل اللواء ركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، رحلةً على متن النموذج الأولي لقطار الاتحاد للركاب، انطلقت من المركز الرئيسي للتشغيل والصيانة بمنطقة الفاية في أبوظبي وصولاً إلى منطقة القدرة في دبي، رافقه خلالها وفدٌ من وزارة الدفاع، وذلك خلال زيارتهم للمركز، للاطلاع على سير العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد للبضائع، وأبرز مستجداته، ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

وكان في استقبال اللواء ركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مركز الفاية، سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وعدد من كبار المسؤولين في الشركة.

وخلال الرحلة على متن النموذج الأولي لقطار الركاب، استمع اللواء ركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان والوفد المرافق له إلى شرح من الكوادر الوطنية المتميِّزة، التي تعمل ضمن فريق شركة الاتحاد للقطارات، عن أهم المستجدات والإنجازات التي حقَّقتها الشركة منذ تدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية، وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع على مستوى الدولة في فبراير 2023، حيث تمكَّنت الشركة منذ العام الماضي من نقل أكثر من 7.4 ملايين طن من الكبريت، وما يزيد عن 2.4 مليون طن من الحصى والأحجار عبر مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة.

واطَّلع الوفد الزائر على أهمية «قطار الاتحاد» ومكانته الحيوية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الدولة، وإسهاماته في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وإشراف سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.

وتسعى الشركة إلى الإسهام بفاعلية في تحقيق «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030» وأهداف «مئوية الإمارات 2071».

وتخلَّلت الزيارة جولة قام بها الوفد في المركز الرئيسي للتشغيل والصيانة، الذي يُعَدُّ الأهم ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية، حيث جرى اطلاعهم على عمليات مركز التحكُّم الأساسي بالشبكة، وآلية وإجراءات العمل في المركز، التي تشمل أعمال صيانة وتشغيل قطار البضائع، والتحكُّم بالشبكة بأكملها.

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