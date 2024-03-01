محمد بن راشد: ازدهار المشهد الإبداعي في الإمارات يعكس التزامها بتهيئة المناخ لأصحاب الفكر المبدع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ازدهار المشهد الإبداعي في دولة الإمارات، وضمن مختلف صوره وأشكاله، يعكس التزامها الراسخ بتهيئة المناخ الداعم والمشجع لأصحاب الفكر المبدع والطاقات الخلّاقة التي تجد في ربوعها غايتها المنشودة لإطلاق أفكارهم ورؤاهم وإنتاجهم المتميز في شتى المجالات، بما في ذلك مجال الفنون، وهو ما ينعكس في الفعاليات المهمة التي تحتشد بها أجندتها الإبداعية مستقطبة كوكبة من أبرز المبدعين من حول العالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم (الجمعة) إلى معرض "آرت دبي"، المنصة العالمية الرائدة للفن والفنانين من مختلف أنحاء العالم، والشرق الأوسط والجنوب العالمي، ضمن دورته السابعة عشرة المقامة في مدينة جميرا وحتى الثالث من شهر مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 140 صالة عرض معاصرة وحديثة ورقمية، تأكيداً لمكانة دبي كوجهة رئيسية للإبداع والابتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وخلال الجولة التي شملت جانباً من "آرت دبي"، أشاد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتطور المستمر والقوي الذي يشهده قطاع الثقافة والفنون في إمارة دبي بقيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وهو ما يتضح من خلال الفعاليات الثقافية والفنية الرائدة على الأجندة الثقافية لدبي والتي تستقطب اليوم أكبر وأهم المبدعين من المنطقة والعالم، ما أثرى المشهد الإبداعي في الإمارة وجعلها مقصداً للمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وأعرب سموه عن تقديره للتطور المستمر الذي شهده معرض "آرت دبي" منذ انطلاقه، ليصبح منصة رئيسية لعرض أفضل الأعمال الفنية، بما للفنون من قيمة كبيرة في نشر القيم الإنسانية النبيلة والدعوة إلى التعايش والتفاهم والانفتاح على العالم، وهي ذات القيم التي تعليها دولة الإمارات وتعمل على نشرها.



وقال سموه: "لولا الإبداع لما تطور الإنسان ولا ازدهرت الحضارات ... فالإبداع يمد الجسور بين الثقافات ويرقى بالإنسان ويحثه على المضي نحو الأفضل دائماً."



وأكد سموه "ضرورة مضاعفة العمل من أجل تدعيم ركائز البيئة الحاضنة للإبداع وتوسيع نطاقها وصولاً إلى جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي العالمي".

واطّلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الجولة التي شملت عدداً من قطاعات المعرض، على الدعم الذي يقدمه "آرت دبي" للبيئة الثقافية والإبداعية الآخذة في التطور سواء في دولة الإمارات أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال إلقاء الضوء على نخبة من الأعمال الفنية المتميزة.



رافق سموه خلال الزيارة، معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

منصة ملهمة

وتضم النسخة السابعة عشرة من "آرت دبي" أكثر من 140 صالة عرض للفنون المعاصرة والحديثة والرقمية من أكثر من 60 مدينة و40 دولة وأعمالاً تم تكليفها حديثاً لكبار الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين، حيث يمثل أكثر من 65% منهم الجنوب العالمي. ومن خلال تسليط الضوء على الأعمال الفنية والمعارض الفنية من مناطق غالباً لا تملك الحظ الوافر من الظهور عالمياً، يعمل آرت دبي كمنصة ملهمة للتعبير الفني المتنوع ومنح تلك الإبداعات الفرصة للخروج إلى العالم على نطاق أوسع.

ومنذ انطلاقه في العام 2007، سعى "آرت دبي" إلى أن يكون مرآة لمجتمع دبي العالمي بما يضمه من ثقافات متنوعة تعيش في تناغم مع الثقافة الإماراتية الأصيلة في نموذج فريد للمدن العالمية الحاضنة للإبداع والمحفزة لأصحابه.

ويضم الحدث هذا العام عدداً أكبر من العارضين المقيمين في دبي أكثر من أي وقت مضى، ما يساهم بشكل كبير في الإثراء الثقافي للمدينة ونموها كمركز فني تجاري عالمي رئيسي.

ويُعد "آرت دبي" أحد أهم الفعاليات الرئيسية على أجندة "موسم دبي الفني"، الذي تنظمه "دبي للثقافة" في الربع الأول من كل عام للاحتفاء بالمشهد الإبداعي والثقافي المتنامي في الإمارة.

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