حماس تكشف حصيلة الرهائن الإسرائيليين القتلى في غزة

كشفت حماس حصيلة عدد الرهائن الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب «القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، اليوم، مقتل 7 رهائن إسرائيليين إضافيين، ما يرفع عدد القتلى منهم إلى أكثر من 70، وفق وكالة «معا» الإخبارية.

وأوضح أن الاتصال انقطع مع مقاتلي «حماس» الذين يحرسون عدداً من الرهائن في القطاع، مرجّحاً أن عدداً من الرهائن تم قتلهم نتيجة القصف.

وأضاف أنه بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة، تأكد مقتل عدد من مقاتلي «حماس»، إضافة إلى سبعة من الرهائن.

وصرَّح بأسماء ثلاثة من الرهائن القتلى، وهم: حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر، مضيفاً: «سنعلن لاحقاً عن أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هويتهم».

وأكد أن الثمن الذي ستأخذه «حماس» مقابل خمسة رهائن أحياء أو عشرة هو الثمن نفسه الذي كانت ستأخذه مقابل جميع الرهائن لو لم تقتلهم عمليات القصف.

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