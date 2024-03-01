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انطلاقاً من أبوظبي.. تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حول العالم حتى عام 2026

3/1/2024 3:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت منظمة التجارة العالمية، في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي عقد في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 180 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب، عن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في عام 2026.

ويعد هذا القرار إنجازاً مهماً للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية.

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