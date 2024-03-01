انطلاقاً من أبوظبي.. تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حول العالم حتى عام 2026

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت منظمة التجارة العالمية، في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي عقد في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 180 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب، عن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في عام 2026.
ويعد هذا القرار إنجازاً مهماً للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية.
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