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الصين تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين أثناء تلقيهم المساعدات في غزة

3/1/2024 2:33:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 1 - 3 (كونا) -- أدانت الصين بشدة اليوم الجمعة العدوان الذي شنه الكيان الإسرائيلي المحتل على المدنيين الفلسطينيين وهم ينتظرون توزيع المساعدات في شمال قطاع غزة معربة عن عميق صدمتها من هذا الهجوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحفي ردا على استفسار عن تقارير عن هذا الهجوم "إننا نحزن على الضحايا ونعرب عن تعاطفنا مع المصابين".
وحثت جميع الأطراف ولاسيما الكيان الإسرائيلي المحتل على وقف إطلاق النار فورا ووقف القتال وحماية سلامة المدنيين بجدية وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين العزل خلال انتظار الآلاف الفلسطينيين دورهم لاستلام المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تجاوزت الـ 30 ألفا. (النهاية)

م ك / ه س ص


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