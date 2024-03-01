الصين تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين أثناء تلقيهم المساعدات في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 1 - 3 (كونا) -- أدانت الصين بشدة اليوم الجمعة العدوان الذي شنه الكيان الإسرائيلي المحتل على المدنيين الفلسطينيين وهم ينتظرون توزيع المساعدات في شمال قطاع غزة معربة عن عميق صدمتها من هذا الهجوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحفي ردا على استفسار عن تقارير عن هذا الهجوم "إننا نحزن على الضحايا ونعرب عن تعاطفنا مع المصابين".
وحثت جميع الأطراف ولاسيما الكيان الإسرائيلي المحتل على وقف إطلاق النار فورا ووقف القتال وحماية سلامة المدنيين بجدية وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين العزل خلال انتظار الآلاف الفلسطينيين دورهم لاستلام المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في غزة أشرف القدرة إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تجاوزت الـ 30 ألفا. (النهاية)
م ك / ه س ص
MENAFN01032024000071011013ID1107923804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.