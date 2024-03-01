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الفارس الكويتي حسين الخرافي يحقق المركز الثاني لفئة النجمة في بطولة جولات لونجين العالمية بقطر

3/1/2024 2:33:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 1 – 3 (كونا) -- حقق الفارس الكويتي حسين الخرافي اليوم الجمعة المركز الثاني في لفئة النجمة عكس عقارب الساعة من دون مرحلة تمايز ضمن منافسات بطولة جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في العاصمة القطرية الدوحة.
وحقق الفارس الخرافي المركز الثاني في فئة النجمة عكس عقارب الساعة من دون مرحلة تمايز بارتفاع 120 سم وبزمن قدره 15ر51 ثانية فيما نال المركز الأول الفارس القطري سعيد جمعة والمركز الثالث القطري خالد العمادي.
وفي فئة الثلاث نجوم عكس عقارب الساعة بارتفاع 145 سم من دون جولة تمايز حقق الفارس علي الخرافي المركز الرابع فيما حقق الأول إيمانويل جاوديانو من إيطاليا والسعودي عبدالرحمن الراجحي المركز الثاني وجيرفريد بوك المركز الثالث من النمسا.
وكان الفارس علي الخرافي قد حقق أمس الخميس المركز الأول في الشوط الاول لفئة الثلاث نجوم على مرحلتين بارتفاع 135سم وبزمن قدره 35ر28 ثانية فيما نال المركز الثاني الفارس القطري الشيخ خليفة ال ثاني والثالث شيرين شريف من فرنسا.
كما حقق الفارس الكويتي محمد المليفي المركز الثاني في شوط السرعة على ارتفاع 120 سم في (فئة النجمة الواحدة) بزمن 34ر51 ثانية فيما حل المركز الاول الفارس القطري ناصر القاضي والثالث الفارس سلمان العمادي من قطر.
وانطلقت أمس الخميس ولمدة ثلاثة أيام منافسات جولات لونجين العالمية للأبطال في الدوحة وهي تقام في ثلاث قارات وتستضيفها 14 دولة في 16 مدينة مختلفة وتقدر جوائز البطولة بأكثر من 36 مليون يورو (نحو 38 مليون دولار) في عام 2024. (النهاية)

س س س / ه س ص



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