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الانتخابات الإيرانية: مراكز الاقتراع في طهران تشهد اقبالا ملحوظا

3/1/2024 2:33:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من منتظر وطن

(تقرير إخباري)

طهران – 1 – 3 – (كونا) -- تتواصل عملية الاقتراع في العاصمة الإيرانية طهران وسط إقبال ملحوظ من قبل المصوتين الذين بدأوا بالتوافد بشكل أكبر على مراكز التصويت في الفترة المسائية لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة.
وشهدت بعض مراكز الاقتراع تزايدا في أعداد المقترعين مقارنة بالفترة الصباحية ما دفع السلطات المحلية إلى تمديد فترة الاقتراع لساعتين إضافيتين في جميع الدوائر الإنتخابية مع احتمال تمديدها لفترات إضافية أخرى.
وذكرت لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية في بيان أنه "نظرا إلى التقارير الواردة من الدوائر الإنتخابية في عموم البلد بشأن المشاركة الواسعة من قبل المواطنين فقد تقرر تمديد فترة الاقتراع لساعتين إضافيتين".
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الجهة المشرفة على سير اجراء الانتخابات إن "المؤشرات تظهر نسبة جيدة من المشاركة الشعبية في الانتخابات وربما تتجاوز نسبة المشاركة فيها الدورة السابقة".
وأضاف طحان نظيف في تصريح للصحفيين على هامش تفقده مقر لجنة الانتخابات "شاهدنا بعض مراكز الاقتراع مزدحمة بالناخبين".
وأشار إلى أنه لم "يتم تسجيل أي مخالفة قانونية منذ بدء الانتخابات صباح اليوم وحتى الآن سوى بعض النقاط الجزئية وهي أمر طبيعي وقد تمت متابعتها ومعالجتها".
وخلال جولة أجرتها وكالة الانباء الكويتية (كونا) على عدد من الدوائر الإنتخابية في العاصمة طهران لوحظ ازدياد وكثافة اقبال الناخبين على بعض مراكز الاقتراع خاصة في المناطق الجنوبية للعاصمة طهران.
وقالت إحدى المشاركات لـ (كونا) "إنها جاءت للتصويت في هذه الانتخابات لممارسة حقها القانوني والمساهمة في تقرير مصيرها وكنوع من المشاركة السياسية واختيار من يمثلها داخل قبة البرلمان... بعد أن كانت قد قررت العزوف عن المشاركة بسبب اعتراضها على الوضع الاقتصادي والمعيشي بالبلد".
وقال مشارك آخر لكونا إنه "يأمل من المرشحين الذين صوت لهم في هذه الانتخابات العمل على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد".
كان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قد حث المواطنين على الاقتراع المبكر في الانتخابات.
وفتحت مراكز الاقتراع منذ الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى البالغ عددهم 290 نائبا لدورة تشريعية جديدة مدتها أربعة أعوام وانتخاب 88 عضوا جديدا لمجلس خبراء القيادة لدورة مدتها ثماني سنوات.
وتستغرق عملية التصويت 10 ساعات وفقا للدستور الإيراني إلا أنه يحق لوزير الداخلية التي تنظم وزارته الانتخابات تمديد هذه الفترة بعد تسلمه طلبا من قبل المحافظين.
ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح 88 بالمئة منهم من الرجال و12 بالمئة من النساء في الانتخابات التشريعية حيث سيتنافس كل 52 مرشحا على مقعد برلماني واحد.
ويحق لأكثر من 61 مليون ناخب نصفهم من النساء التصويت في هذه الدورة من الانتخابات بينهم نحو 3ر3 مليون سيصوتون لأول مرة بعد أن بلغوا السن القانوني للاقتراع.
وتجرى انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في 59 ألف مركز اقتراع موزعة في 31 محافظة 35 ألف منها في المدن و24 ألف في القرى والريف.(النهاية)

م و / ه س ص



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