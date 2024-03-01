الانتخابات الإيرانية: مراكز الاقتراع في طهران تشهد اقبالا ملحوظا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من منتظر وطن
(تقرير إخباري)
طهران – 1 – 3 – (كونا) -- تتواصل عملية الاقتراع في العاصمة الإيرانية طهران وسط إقبال ملحوظ من قبل المصوتين الذين بدأوا بالتوافد بشكل أكبر على مراكز التصويت في الفترة المسائية لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة.
وشهدت بعض مراكز الاقتراع تزايدا في أعداد المقترعين مقارنة بالفترة الصباحية ما دفع السلطات المحلية إلى تمديد فترة الاقتراع لساعتين إضافيتين في جميع الدوائر الإنتخابية مع احتمال تمديدها لفترات إضافية أخرى.
وذكرت لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية في بيان أنه "نظرا إلى التقارير الواردة من الدوائر الإنتخابية في عموم البلد بشأن المشاركة الواسعة من قبل المواطنين فقد تقرر تمديد فترة الاقتراع لساعتين إضافيتين".
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الجهة المشرفة على سير اجراء الانتخابات إن "المؤشرات تظهر نسبة جيدة من المشاركة الشعبية في الانتخابات وربما تتجاوز نسبة المشاركة فيها الدورة السابقة".
وأضاف طحان نظيف في تصريح للصحفيين على هامش تفقده مقر لجنة الانتخابات "شاهدنا بعض مراكز الاقتراع مزدحمة بالناخبين".
وأشار إلى أنه لم "يتم تسجيل أي مخالفة قانونية منذ بدء الانتخابات صباح اليوم وحتى الآن سوى بعض النقاط الجزئية وهي أمر طبيعي وقد تمت متابعتها ومعالجتها".
وخلال جولة أجرتها وكالة الانباء الكويتية (كونا) على عدد من الدوائر الإنتخابية في العاصمة طهران لوحظ ازدياد وكثافة اقبال الناخبين على بعض مراكز الاقتراع خاصة في المناطق الجنوبية للعاصمة طهران.
وقالت إحدى المشاركات لـ (كونا) "إنها جاءت للتصويت في هذه الانتخابات لممارسة حقها القانوني والمساهمة في تقرير مصيرها وكنوع من المشاركة السياسية واختيار من يمثلها داخل قبة البرلمان... بعد أن كانت قد قررت العزوف عن المشاركة بسبب اعتراضها على الوضع الاقتصادي والمعيشي بالبلد".
وقال مشارك آخر لكونا إنه "يأمل من المرشحين الذين صوت لهم في هذه الانتخابات العمل على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد".
كان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قد حث المواطنين على الاقتراع المبكر في الانتخابات.
وفتحت مراكز الاقتراع منذ الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى البالغ عددهم 290 نائبا لدورة تشريعية جديدة مدتها أربعة أعوام وانتخاب 88 عضوا جديدا لمجلس خبراء القيادة لدورة مدتها ثماني سنوات.
وتستغرق عملية التصويت 10 ساعات وفقا للدستور الإيراني إلا أنه يحق لوزير الداخلية التي تنظم وزارته الانتخابات تمديد هذه الفترة بعد تسلمه طلبا من قبل المحافظين.
ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح 88 بالمئة منهم من الرجال و12 بالمئة من النساء في الانتخابات التشريعية حيث سيتنافس كل 52 مرشحا على مقعد برلماني واحد.
ويحق لأكثر من 61 مليون ناخب نصفهم من النساء التصويت في هذه الدورة من الانتخابات بينهم نحو 3ر3 مليون سيصوتون لأول مرة بعد أن بلغوا السن القانوني للاقتراع.
وتجرى انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في 59 ألف مركز اقتراع موزعة في 31 محافظة 35 ألف منها في المدن و24 ألف في القرى والريف.(النهاية)
م و / ه س ص
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