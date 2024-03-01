نادي الكويت يتأهل لنصف نهائي البطولة الخليجية لكرة اليد في قطر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 1 – 3 (كونا) -- تأهل نادي الكويت الكويتي لكرة اليد اليوم الجمعة إلى نصف نهائي بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها ال40 التي يستضيفها النادي العربي القطري وتستمر منافساتها حتى الخامس من مارس المقبل بعد تغلبه على الشباب البحريني (36 -34).
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم نادي الكويت بنتيجة (20 مقابل 14) وفي الشوط الثاني نجح الكويت في حسم المباراة لتنتهي لصالحه بنتيجة (36 – 34) ويضيف نقطتين لرصيده كما حصل اللاعب انخيل هيرنانديز من نادي الكويت على أفضل لاعب بالمباراة.
وفي ذات المجموعة تغلب الريان القطري على نظيره مليحة الاماراتي بنتيجة (31- 21) ويتصدر الريان القطري ترتيب المجموعة بست نقاط يليه الكويت الكويتي بأربع نقاط والشباب البحريني بنقطتين بينما مليحة الاماراتي من دون نقاط.
وتقام مباريات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الأحد المقبل حيث يقابل نادي الكويت الكويتي نظيره العربي القطري.
ويشارك في البطولة ثمانية فرق تم توزيعها على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى العربي القطري وبرقان الكويتي والدير البحريني وعمان العماني فيما تضم المجموعة الثانية الريان القطري والكويت الكويتي (حامل اللقب) والشباب البحريني ومليحة الإماراتي ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للبطولة. (النهاية)
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