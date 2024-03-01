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نادي الكويت يتأهل لنصف نهائي البطولة الخليجية لكرة اليد في قطر

3/1/2024 2:33:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 1 – 3 (كونا) -- تأهل نادي الكويت الكويتي لكرة اليد اليوم الجمعة إلى نصف نهائي بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها ال40 التي يستضيفها النادي العربي القطري وتستمر منافساتها حتى الخامس من مارس المقبل بعد تغلبه على الشباب البحريني (36 -34).
وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم نادي الكويت بنتيجة (20 مقابل 14) وفي الشوط الثاني نجح الكويت في حسم المباراة لتنتهي لصالحه بنتيجة (36 – 34) ويضيف نقطتين لرصيده كما حصل اللاعب انخيل هيرنانديز من نادي الكويت على أفضل لاعب بالمباراة.
وفي ذات المجموعة تغلب الريان القطري على نظيره مليحة الاماراتي بنتيجة (31- 21) ويتصدر الريان القطري ترتيب المجموعة بست نقاط يليه الكويت الكويتي بأربع نقاط والشباب البحريني بنقطتين بينما مليحة الاماراتي من دون نقاط.
وتقام مباريات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الأحد المقبل حيث يقابل نادي الكويت الكويتي نظيره العربي القطري.
ويشارك في البطولة ثمانية فرق تم توزيعها على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى العربي القطري وبرقان الكويتي والدير البحريني وعمان العماني فيما تضم المجموعة الثانية الريان القطري والكويت الكويتي (حامل اللقب) والشباب البحريني ومليحة الإماراتي ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للبطولة. (النهاية)

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