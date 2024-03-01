الرئيس التركي: ما يحدث في غزة ليس حربا بل إبادة جماعية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 1 - 3 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا بل إبادة جماعية.
وأضاف أردوغان خلال افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث بمدينة أنطاليا جنوبي تركيا "لم يقتل في غزة الأطفال والنساء والمدنيون بوحشية فحسب بل جرى أيضا القضاء على ثقة مليارات الناس في النظام الدولي والعدالة والقانون".
وقال إن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسدد دينه للشعب الفلسطيني إلا بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو أمر لا بد منه مبديا استعداد تركيا لتحمل المسؤولية بما في ذلك المشاركة في آلية ضامنة.
وعن منتدى أنطاليا الدبلوماسي قال أردوغان إن "المنتدى سيساهم من خلال أعماله وأنشطته المختلفة في تقريبنا خطوة إضافية نحو الصواب والعدالة والحقيقة".
ولفت إلى أن عدم المساواة في الدخل بين البلدان قد تضاعف بشكل كبير والحروب أصبحت أكثر دموية وتدميراً من ذي قبل وحذر من انتشار "العنصرية الثقافية" وكراهية الإسلام وكراهية الأجانب مشيرا إلى أنها كالوباء في مجتمعات مختلفة بالعالم.
وقال الرئيس التركي إن القرن الـ 21 تحول إلى "قرن الأزمات" بعكس المتوقع أن يكون عصرا للرخاء والاستقرار والسلام والحريات.
ولفت إلى أنه يتحدث عن هذه الأمور بصفته رئيس دولة تعد واحدة من البلدان الأكثر تأثرا بالأزمات والحروب والتوترات والنزاعات الإقليمية مستشهدا على ذلك بالقول "نكافح منذ 40 عاما ضد تهديد الإرهاب الذي واجهته العديد من البلدان في السنوات الـ 5 - 10 الماضية".
وقال إن تركيا هي الدولة الوحيدة ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي حاربت تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي وجها لوجه على أرض الميدان وألحقت به الهزائم.
وعلى صعيد آخر قال الرئيس التركي إن التغير المناخي من أهم المشكلات التي تواجهها الإنسانية مبينا أن تركيا من بين البلدان الأكثر تأثرا من هذه الأزمة نظرا لموقعها في حوض البحر المتوسط.
وقال إن تركيا تتبع سياسة أكثر نشاطا وتنوعا وحذرا وهدوءا بهدف إدارة المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مبينا أن أحد أسس السياسة الخارجية لبلاده هو "تحقيق المواءمة بين قيمنا القديمة ومصالحنا دون التنازل عن مبادئنا" وأكد كذلك أهمية الدبلوماسية والحوار وسيلة لتجاوز الأزمات وقال "كما نقول مرارا لا يمكن المصافحة بيد مقبوضة في إشارة إلى ضرورة إفساح المجال أمام الحوار والدبلوماسية بين المجتمعات والدول.
وأضاف أن حكوماته المتعاقبة نجحت في جعل تركيا "تصل إلى مكانة يتابعها الآخرون عن كثب في كل مجال وتؤخذ في الحسبان أقوالها ومواقفها وتؤدي دورا أساسيا في حل الأزمات والصراعات".
وقال أردوغان إن تركيا "باتت ثالث دولة أوسع انتشارا دبلوماسيا في العالم وذلك من خلال شبكة ممثليات خارجية وصل عددها إلى 261 ممثلية".
وأعرب عن اعتزازه بأن تركيا أصبحت قادرة على تأسيس العلاقات مع الغرب والشرق معا على مبدأ "الربح المتبادل" وتبنت موقفا عادلا في الأزمة الروسية الأوكرانية وأضاف "بلادنا تمد يد العون للمظلومين والمضطهدين بالعالم دون تمييز بينهم وسرعان ما تتخذ التدابير اللازمة في حال مواجهتها خطرا وجوديا" (النهاية) ا ع س / ه س ص
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