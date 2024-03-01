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الرئيس التركي: ما يحدث في غزة ليس حربا بل إبادة جماعية

3/1/2024 2:33:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 1 - 3 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا بل إبادة جماعية.
وأضاف أردوغان خلال افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث بمدينة أنطاليا جنوبي تركيا "لم يقتل في غزة الأطفال والنساء والمدنيون بوحشية فحسب بل جرى أيضا القضاء على ثقة مليارات الناس في النظام الدولي والعدالة والقانون".
وقال إن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسدد دينه للشعب الفلسطيني إلا بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو أمر لا بد منه مبديا استعداد تركيا لتحمل المسؤولية بما في ذلك المشاركة في آلية ضامنة.
وعن منتدى أنطاليا الدبلوماسي قال أردوغان إن "المنتدى سيساهم من خلال أعماله وأنشطته المختلفة في تقريبنا خطوة إضافية نحو الصواب والعدالة والحقيقة".
ولفت إلى أن عدم المساواة في الدخل بين البلدان قد تضاعف بشكل كبير والحروب أصبحت أكثر دموية وتدميراً من ذي قبل وحذر من انتشار "العنصرية الثقافية" وكراهية الإسلام وكراهية الأجانب مشيرا إلى أنها كالوباء في مجتمعات مختلفة بالعالم.
وقال الرئيس التركي إن القرن الـ 21 تحول إلى "قرن الأزمات" بعكس المتوقع أن يكون عصرا للرخاء والاستقرار والسلام والحريات.
ولفت إلى أنه يتحدث عن هذه الأمور بصفته رئيس دولة تعد واحدة من البلدان الأكثر تأثرا بالأزمات والحروب والتوترات والنزاعات الإقليمية مستشهدا على ذلك بالقول "نكافح منذ 40 عاما ضد تهديد الإرهاب الذي واجهته العديد من البلدان في السنوات الـ 5 - 10 الماضية".
وقال إن تركيا هي الدولة الوحيدة ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي حاربت تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي وجها لوجه على أرض الميدان وألحقت به الهزائم.
وعلى صعيد آخر قال الرئيس التركي إن التغير المناخي من أهم المشكلات التي تواجهها الإنسانية مبينا أن تركيا من بين البلدان الأكثر تأثرا من هذه الأزمة نظرا لموقعها في حوض البحر المتوسط.
وقال إن تركيا تتبع سياسة أكثر نشاطا وتنوعا وحذرا وهدوءا بهدف إدارة المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مبينا أن أحد أسس السياسة الخارجية لبلاده هو "تحقيق المواءمة بين قيمنا القديمة ومصالحنا دون التنازل عن مبادئنا" وأكد كذلك أهمية الدبلوماسية والحوار وسيلة لتجاوز الأزمات وقال "كما نقول مرارا لا يمكن المصافحة بيد مقبوضة في إشارة إلى ضرورة إفساح المجال أمام الحوار والدبلوماسية بين المجتمعات والدول.
وأضاف أن حكوماته المتعاقبة نجحت في جعل تركيا "تصل إلى مكانة يتابعها الآخرون عن كثب في كل مجال وتؤخذ في الحسبان أقوالها ومواقفها وتؤدي دورا أساسيا في حل الأزمات والصراعات".
وقال أردوغان إن تركيا "باتت ثالث دولة أوسع انتشارا دبلوماسيا في العالم وذلك من خلال شبكة ممثليات خارجية وصل عددها إلى 261 ممثلية".
وأعرب عن اعتزازه بأن تركيا أصبحت قادرة على تأسيس العلاقات مع الغرب والشرق معا على مبدأ "الربح المتبادل" وتبنت موقفا عادلا في الأزمة الروسية الأوكرانية وأضاف "بلادنا تمد يد العون للمظلومين والمضطهدين بالعالم دون تمييز بينهم وسرعان ما تتخذ التدابير اللازمة في حال مواجهتها خطرا وجوديا" (النهاية) ا ع س / ه س ص

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