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وزير الخارجية المصري يحذر من عواقب أي عدوان بري إسرائيلي على رفح الفلسطينية

3/1/2024 2:33:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 1 - 3 (كونا) -- حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة من عواقب أي عدوان بري إسرائيلي على مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون بالقطاع.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء في كلمة ألقاها شكري في الجلسة الخاصة بقطاع غزة خلال فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا.
وطالب شكري المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤوليته لرفع المعاناة عن المدنيين في قطاع غزة وتفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2720.
وأعرب عن قلق مصر من تدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية منبها إلى أن هذا الأمر يهدد بتفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وحذر في الوقت نفسه من الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع في قطاع غزة مضيفا أن القاهرة تبذل جميع المساعي مع الشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بالقطاع قبل حلول شهر رمضان المبارك وذلك بالرغم من ضيق الوقت.
وأكد شكري أن الوضع شديد التأزم الذي يمر به قطاع غزة يحتم ضرورة تضافر الجهود حيال التحديات والأزمات الراهنة من أجل احتواء تلك الأزمات وإيجاد حلول ناجعة لها.
وقال شكري إن مصر حافظت منذ الثامن من أكتوبر الماضي على أن يظل معبر رفح مفتوحا مؤكدا استمرار جهود القاهرة لإيصال المساعدات لقطاع غزة قوبلت بعراقيل تحول دون نفاذ تلك المساعدات.
وشدد على أهمية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إثر تعليق بعض الدول المانحة مساهماتها المالية بما يعرقل من عمل الوكالة ويضع مزيداً من الأعباء على كاهلها وبما يضاعف من حجم المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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