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الانتخابات الإيرانية: تمديد ثان لفترة الاقتراع بسبب الاقبال الواسع

3/1/2024 2:33:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 1 - 3 - (كونا) -- أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية اليوم الجمعة تمديد عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة لمدة ساعتين إضافيتين "بسبب الاقبال الواسع" من قبل الناخبين.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان إنه "تم تمديد فترة الاقتراع لساعتين إضافيتين في كل الدوائر الإنتخابية بعد التمديد الأول وذلك بسبب الاقبال الواسع وازدحام مراكز الاقتراع بالناخبين على أن ينتهي التصويت عند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي".
وكانت لجنة الانتخابات قد قررت في وقت سابق تمديد فترة الاقتراع لساعتين إضافيتين بعد إنتهاء الفترة القانونية المحددة لها عند الساعة السادسة مساء حسب التوقيت المحلي.
وفتحت مراكز الاقتراع منذ الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى البالغ عددهم 290 نائبا لدورة تشريعية جديدة مدتها أربعة أعوام وانتخاب 88 عضوا جديدا لمجلس خبراء القيادة لدورة مدتها ثماني سنوات.
وتستغرق عملية التصويت 10 ساعات وفقا للدستور الإيراني إلا أنه يحق لوزير الداخلية التي تنظم وزارته الانتخابات تمديد هذه الفترة بعد تسلمه طلبا من قبل المحافظين.
ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح 88 بالمئة منهم من الرجال و12 بالمئة من النساء في الانتخابات التشريعية حيث سيتنافس كل 52 مرشحا على مقعد برلماني واحد.
ويحق لأكثر من 61 مليون ناخب نصفهم من النساء التصويت في هذه الدورة من الانتخابات بينهم نحو 3ر3 مليون سيصوتون لأول مرة بعد أن بلغوا السن القانوني للاقتراع.
وتجرى انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في 59 ألف مركز اقتراع موزعة في 31 محافظة 35 ألف منها في المدن و24 ألف في القرى والريف.(النهاية)

م و / ه س ص



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