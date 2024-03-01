الانتخابات الإيرانية: تمديد ثان لفترة الاقتراع بسبب الاقبال الواسع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 1 - 3 - (كونا) -- أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية اليوم الجمعة تمديد عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة لمدة ساعتين إضافيتين "بسبب الاقبال الواسع" من قبل الناخبين.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان إنه "تم تمديد فترة الاقتراع لساعتين إضافيتين في كل الدوائر الإنتخابية بعد التمديد الأول وذلك بسبب الاقبال الواسع وازدحام مراكز الاقتراع بالناخبين على أن ينتهي التصويت عند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي".
وكانت لجنة الانتخابات قد قررت في وقت سابق تمديد فترة الاقتراع لساعتين إضافيتين بعد إنتهاء الفترة القانونية المحددة لها عند الساعة السادسة مساء حسب التوقيت المحلي.
وفتحت مراكز الاقتراع منذ الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى البالغ عددهم 290 نائبا لدورة تشريعية جديدة مدتها أربعة أعوام وانتخاب 88 عضوا جديدا لمجلس خبراء القيادة لدورة مدتها ثماني سنوات.
وتستغرق عملية التصويت 10 ساعات وفقا للدستور الإيراني إلا أنه يحق لوزير الداخلية التي تنظم وزارته الانتخابات تمديد هذه الفترة بعد تسلمه طلبا من قبل المحافظين.
ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح 88 بالمئة منهم من الرجال و12 بالمئة من النساء في الانتخابات التشريعية حيث سيتنافس كل 52 مرشحا على مقعد برلماني واحد.
ويحق لأكثر من 61 مليون ناخب نصفهم من النساء التصويت في هذه الدورة من الانتخابات بينهم نحو 3ر3 مليون سيصوتون لأول مرة بعد أن بلغوا السن القانوني للاقتراع.
وتجرى انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في 59 ألف مركز اقتراع موزعة في 31 محافظة 35 ألف منها في المدن و24 ألف في القرى والريف.(النهاية)
م و / ه س ص
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