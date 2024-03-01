انطلاق منافسات النسخة 57 من كأس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 3 (كونا) -- انطلقت اليوم الجمعة منافسات النسخة الـ57 من بطولة كأس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة لفرق العمومي موسم (2023-2024) في صالة الاتحاد في مجمع سعد العبدالله.
وانتهت المباراة الافتتاحية في البطولة التي جمعت ناديي اليرموك والصليبيخات عن فوز اليرموك الذي حسم اللقاء لصالحه بواقع 3/0
وأقيمت البطولة قبل هذا الموسم 56 مرة توج بلقبها نادي الكويت 18 مرة ونادي القادسية 17 مرة وكاظمة 13 مرة فيما ظفر بها العربي سبع مرات والجهراء مرة واحدة. (النهاية)
م ي م / ه س ص
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