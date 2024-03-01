وفاة الموسيقار المصري حلمي بكر عن 87 عاما

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 3 (كونا) -- توفي مساء اليوم الجمعة الموسيقار المصري حلمي بكر عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض.
ونعى مجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل في بيان الموسيقار حلمي بكر قائلا إن "البشرية فقدت موسيقارا كبيرا تبقى ألحانه في ذهن محبيه".
وأعرب المجلس عن خالص العزاء لأسرة الموسيقار الراحل آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان.
ولد الموسيقار حلمي بكر بحي حدائق القبة بالقاهرة في 6 ديسمبر 1937 وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية وعمل مدرسا للموسيقى عقب تخرجه.
وتصادف أن جاءت المطربة الراحلة وردة لإحياء إحدى الحفلات فاستمعت لبعض ألحانه فأعجبتها وصممت على تقديمه إلى محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك وكانت أولى أغنياته كملحن هي "كل عام وأنتم بخير" للمطرب عبداللطيف التلباني.
وتوالت ألحان الموسيقار الراحل التي بلغت نحو 1500 لحن موسيقي تعاون خلالها مع كبار المطربين في العالم العربي أبرزهم وردة ونجاة الصغيرة وليلى مراد ومدحت صالح ومحمد الحلو وعلي الحجار وغيرهم.
ولحن بكر حوالي 48 مسرحية غنائية من أشهرها: سيدتي الجميلة وحواديت وموسيقى في الحي الشرقي.
كما نال العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها أحسن ملحن عربي عام 1975 وجائزة التفوق وغيرها. (النهاية)
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