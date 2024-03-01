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وفاة الموسيقار المصري حلمي بكر عن 87 عاما

3/1/2024 2:33:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 3 (كونا) -- توفي مساء اليوم الجمعة الموسيقار المصري حلمي بكر عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض.
ونعى مجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل في بيان الموسيقار حلمي بكر قائلا إن "البشرية فقدت موسيقارا كبيرا تبقى ألحانه في ذهن محبيه".
وأعرب المجلس عن خالص العزاء لأسرة الموسيقار الراحل آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان.
ولد الموسيقار حلمي بكر بحي حدائق القبة بالقاهرة في 6 ديسمبر 1937 وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية وعمل مدرسا للموسيقى عقب تخرجه.
وتصادف أن جاءت المطربة الراحلة وردة لإحياء إحدى الحفلات فاستمعت لبعض ألحانه فأعجبتها وصممت على تقديمه إلى محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك وكانت أولى أغنياته كملحن هي "كل عام وأنتم بخير" للمطرب عبداللطيف التلباني.
وتوالت ألحان الموسيقار الراحل التي بلغت نحو 1500 لحن موسيقي تعاون خلالها مع كبار المطربين في العالم العربي أبرزهم وردة ونجاة الصغيرة وليلى مراد ومدحت صالح ومحمد الحلو وعلي الحجار وغيرهم.
ولحن بكر حوالي 48 مسرحية غنائية من أشهرها: سيدتي الجميلة وحواديت وموسيقى في الحي الشرقي.
كما نال العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها أحسن ملحن عربي عام 1975 وجائزة التفوق وغيرها. (النهاية)

ا س م / ه س ص



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