دوري زين لكرة القدم: خيطان يفوز على الشباب 2/1 في افتتاح الجولة 17

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 3 (كونا) -- فاز نادي خيطان اليوم الجمعة على نظيره الشباب بهدفين لهدف في افتتاح مباريات الجولة الـ17 من دوري زين لكرة القدم.
وتقدم الشباب أولا عن طريق اللاعب مامي ساهر بالدقيقة الرابعة ليعود خيطان ويقلب النتيجة عبر للاعب جيمي سياج بالدقيقةالـ69 واللاعب فهد الرشيدي بالدقيقة الـ91.
وحصد خيطان النقاط الثلاث ليرتفع الى النقطة 12 بالمركز التاسع فيما بقي الشباب على نقاطه الـ14 بالمركز الثامن.
وتستكمل مباريات الجولة غدا بمواجهتي النصر أمام الجهراء والسالمية أمام القادسية فيما تختتم بعد غد الأحد بلقائي أندية كاظمة مع الفحيحيل والعربي مع الكويت. (النهاية)
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