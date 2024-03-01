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روسيا مستعدة لتسليم رفات ضحايا طائرة الأسرى الأوكرانيين لكييف

3/1/2024 2:33:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو الأول من آذار (بترا)- أعربت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن استعدادها لتسليم كييف رفات ضحايا إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين "إيل-76" في بيلغورود غربي روسيا.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، خلال مؤتمر صحفي :"روسيا جاهزة للتسليم وجهزنا كل ما يتعلق بهذه الإجراءات، يمكن تسليم الرفات وفقا للإجراءات المعمول بها، أُجريت محادثات مع الجانب الأوكراني حول استعدادنا للتسليم".
وكانت طائرة شحن عسكرية روسية "إيل-76" سقطت فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا في طريق تسليمهم لأوكرانيا في إطار صفقة لتبادل الأسرى.
--(بترا)
س ح/م د/أس
01/03/2024 22:07:37

MENAFN01032024000117011021ID1107923794

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