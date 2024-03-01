روسيا مستعدة لتسليم رفات ضحايا طائرة الأسرى الأوكرانيين لكييف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو الأول من آذار (بترا)- أعربت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن استعدادها لتسليم كييف رفات ضحايا إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين "إيل-76" في بيلغورود غربي روسيا.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، خلال مؤتمر صحفي :"روسيا جاهزة للتسليم وجهزنا كل ما يتعلق بهذه الإجراءات، يمكن تسليم الرفات وفقا للإجراءات المعمول بها، أُجريت محادثات مع الجانب الأوكراني حول استعدادنا للتسليم".
وكانت طائرة شحن عسكرية روسية "إيل-76" سقطت فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا في طريق تسليمهم لأوكرانيا في إطار صفقة لتبادل الأسرى.
--(بترا)
س ح/م د/أس
01/03/2024 22:07:37
MENAFN01032024000117011021ID1107923794
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