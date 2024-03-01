روسيا مستعدة لتسليم رفات ضحايا طائرة الأسرى الأوكرانيين لكييف

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو الأول من آذار (بترا)- أعربت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن استعدادها لتسليم كييف رفات ضحايا إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين "إيل-76" في بيلغورود غربي روسيا.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، خلال مؤتمر صحفي :"روسيا جاهزة للتسليم وجهزنا كل ما يتعلق بهذه الإجراءات، يمكن تسليم الرفات وفقا للإجراءات المعمول بها، أُجريت محادثات مع الجانب الأوكراني حول استعدادنا للتسليم".

وكانت طائرة شحن عسكرية روسية "إيل-76" سقطت فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا في طريق تسليمهم لأوكرانيا في إطار صفقة لتبادل الأسرى.

--(بترا)

س ح/م د/أس

01/03/2024 22:07:37