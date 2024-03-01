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الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع مع تراجع التضخم في منطقة اليورو

3/1/2024 2:33:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع، اليوم الجمعة، مع بدء شهر تداول جديد بعد شهر شباط الإيجابي، حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات التضخم الجديدة خارج منطقة اليورو.
وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.6 بالمئة، وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، مضيفة 1.6 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وأنهى مؤشر داكس الألماني تعاملات جلسة نهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء، على ارتفاع بنسبة 0.32 بالمئة، عند مستوى 17.735 نقطة.
كذلك ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.09 بالمئة، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 7.934 نقطة.
وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.69 بالمئة، مغلقاً عند مستوى 7.682 نقطة.
وأظهرت القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو لشهر شباط، أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي انخفض إلى 2.6 بالمئة من 2.8 بالمئة في كانون الثاني.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
01/03/2024 21:43:46

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