الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع مع تراجع التضخم في منطقة اليورو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع، اليوم الجمعة، مع بدء شهر تداول جديد بعد شهر شباط الإيجابي، حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات التضخم الجديدة خارج منطقة اليورو.
وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.6 بالمئة، وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، مضيفة 1.6 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وأنهى مؤشر داكس الألماني تعاملات جلسة نهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء، على ارتفاع بنسبة 0.32 بالمئة، عند مستوى 17.735 نقطة.
كذلك ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.09 بالمئة، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 7.934 نقطة.
وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.69 بالمئة، مغلقاً عند مستوى 7.682 نقطة.
وأظهرت القراءة الأولية للتضخم في منطقة اليورو لشهر شباط، أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي انخفض إلى 2.6 بالمئة من 2.8 بالمئة في كانون الثاني.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
01/03/2024 21:43:46
MENAFN01032024000117011021ID1107923793
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