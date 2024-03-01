نقابة الفنانين تنتخب أعضاء مجلسها للدورة الـ13

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- انتخبت الهيئة العامة لنقابة الفنانين الأردنيين، اليوم الجمعة، في المركز الثقافي الملكي بعمان، أعضاء مجلس النقابة للدورة الثالثة عشرة 2024-2026.
وفاز كل من الفنانين: عاكف نجم عن مهنة التمثيل بـ153 صوتا، وزهير النوباني 109 أصوات، وعن مهنة الإخراج، فاز زيد القضاة بـ103 أصوات وحماد الزعبي بـ91 صوتا.
كما فاز عن مهنة العزف والغناء مالك البرماوي بـ127 صوتا، والدكتور محمد واصف بـ123 صوتا، وعن مهنة التلحين والتأليف الموسيقي، مراد مدرجيان بـ 163 صوتا، وضرغام بشناق بـ162 صوتا، وعن المهن الفنية والتقنية للفنون الدرامية، فاز محمد المراشدة بـ143 صوتا، وشريف عصفور بـ136 صوتا.
يشار إلى أن مجلس النقابة باستثناء النقيب، يتألف من 10 أعضاء، فيما بلغ عدد المرشحين للمهن الفنية 26 مرشحا وعدد المسددين لاشتراكاتهم 331 عضوا، وشارك في العملية الانتخابية 277 عضوا.
--(بترا)
ع ع/م ت/م د/أس
01/03/2024 21:01:02
MENAFN01032024000117011021ID1107923792
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