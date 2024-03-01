القدرة: الجفاف وسوء التغذية يهددان آلاف الأطفال والنساء شمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من آذار (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع المواطنين.

وأشار القدرة في تصريح صحفي اليوم، إلى أن آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضى والمسنين شمال غزة معرضون للموت نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

وطالب الأمم المتحدة بالتحرك فورًا، بكل السبل، لمنع الكارثة الإنسانية في شمال غزة.

--(بترا)

أ ش/م د/أس

01/03/2024 20:11:46