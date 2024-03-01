انطلاق بطولة ولي العهد الرياضية الأولى لمعلمات أندية المعلمين

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة الأول من آذار (بترا)- انطلقت، اليوم الجمعة، بطولة ولي العهد الرياضية الأولى لمعلمات أندية المعلمين التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع نادي معلمي عجلون.

وتشتمل البطولة التي أقيمت في مدينة العقبة وتشارك فيها 200 معلمة تمثل الهيئات العامة لأندية المعلمين على ألعاب كرة الطاولة فردي وزوجي والريشة الطائرة فردي وزوجي والشطرنج.

وفي نهاية منافسات اليوم، توج مدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش الفائزين، حيث كان ترتيب الميداليات على النحو التالي: نادي إربد ميداليتان ذهبيتان، وواحدة فضية، وبرونزيتان. أما نادي الكرك فحصل على ذهبية وفضية وبرونزية، في حين حصل نادي عمان على ذهبية، وفضية. واكتفى نادي البلقاء بذهبية، ونادي الطفيلة بفضية وبرونزية، ونادي الزرقاء بفضية، ونادي عجلون ببرونزية.

--(بترا)

ع س/م د/أس

01/03/2024 20:10:14