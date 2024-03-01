انطلاق بطولة ولي العهد الرياضية الأولى لمعلمات أندية المعلمين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة الأول من آذار (بترا)- انطلقت، اليوم الجمعة، بطولة ولي العهد الرياضية الأولى لمعلمات أندية المعلمين التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع نادي معلمي عجلون.
وتشتمل البطولة التي أقيمت في مدينة العقبة وتشارك فيها 200 معلمة تمثل الهيئات العامة لأندية المعلمين على ألعاب كرة الطاولة فردي وزوجي والريشة الطائرة فردي وزوجي والشطرنج.
وفي نهاية منافسات اليوم، توج مدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش الفائزين، حيث كان ترتيب الميداليات على النحو التالي: نادي إربد ميداليتان ذهبيتان، وواحدة فضية، وبرونزيتان. أما نادي الكرك فحصل على ذهبية وفضية وبرونزية، في حين حصل نادي عمان على ذهبية، وفضية. واكتفى نادي البلقاء بذهبية، ونادي الطفيلة بفضية وبرونزية، ونادي الزرقاء بفضية، ونادي عجلون ببرونزية.
--(بترا)
ع س/م د/أس
01/03/2024 20:10:14
MENAFN01032024000117011021ID1107923790
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