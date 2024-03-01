شباب الأردن يتفوق على سحاب في دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- تفوق فريق شباب الأردن على سحاب، اليوم الجمعة، بهدف دون رد سجله أحمد صبرة، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي، بافتتاح مباريات الأسبوع الثالث عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع شباب الأردن رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد سحاب عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وتستأنف المباريات يوم غدٍ السبت، بلقاء مغير السرحان مع معان، والأهلي مع شباب العقبة، والحسين إربد مع السلط، فيما تختتم منافسات الأسبوع الثالث عشر يوم الأحد، بلقاء الفيصلي مع الرمثا، ثم الجليل مع الوحدات.

ويتصدر فريق الحسين إربد حاليا الدوري برصيد 34 نقطة، يليه الوحدات والفيصلي برصيد 27 نقطة لكل فريق.

--(بترا)

ض ع/م د/أس

01/03/2024 20:00:28