القبض على شخص قام بالاعتداء على 4 مصلين في الرصيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا) - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص قام بالاعتداء بواسطة أداة حادة على (4) من المصلين، في لواء الرصيفة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن شخصا ثلاثينيا يُعاني من أمراض نفسية، دخل إلى مسجد الصحابة، يوم الأربعاء الماضي، أثناء صلاة العشاء في منطقة حطين بلواء الرصيفة، واعتدى بواسطة أداة حادة على (4) من المصلين، حيث أُصيبوا بجروح سطحية.

وأضاف أنه تم إسعاف المصابين للمستشفى وحالتهم العامة حسنة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الشخص وبوشرت التحقيقات.

--(بترا)

ل م/م د/أس

01/03/2024 19:56:20