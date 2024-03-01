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بلدية الكرك تغلق مخبزا مخالفا لشروط الصحة العامة

3/1/2024 2:33:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك الأول من آذار (بترا)- محمد العساسفة- أغلقت كوادر القسم الصحي ومراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الجمعة، أثناء جولاتها التفتيشية المعتادة في الأسواق، أحد المخابز جراء مخالفته لشروط الصحة العامة.
وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إنه تم تشكيل لجنة من الغذاء والدواء والشرطة الملكية لحماية البيئة والجهات المعنية على الفور، وتم كتابة ضبط بواقع الحال واتخاذ الإجراء القانوني الخاص.
وأكد المعايطة أن البلدية لن تتهاون بأية مخالفات تتعلق بصحة المواطن والتحويل للقضاء، حفاظًا على صحة المواطن.
--(بترا)
م ع/م د/أس
01/03/2024 19:53:40

MENAFN01032024000117011021ID1107923786

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