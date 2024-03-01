حزبا الميثاق الوطني وعزم يهنئان بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- هنأ حزب الميثاق الوطني جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ونشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والشعب الأردني بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الأردني التي تصادف الأول من آذار.

واستذكر الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الجمعة بهذه المناسبة القرار الشجاع والبطولي والوطني والعروبي للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه عندما ترأس جلسة مجلس الوزراء في الأول من آذار عام 1956 واتخذ القرار التاريخي رقم 198 لمجلس الوزراء، وزفه البشرى لضباط وجنود ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والشعب الأردني بتعريب قيادة الجيش وتحميل المسؤولية الكاملة لإدارة وتدريب وتأهيل الجيش المصطفوي لأبناء الأردن الذين كانوا على قدر المسؤولية وثقة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، فتحقق الحلم وتألق الجيش برسالته العظيمة يعتمد كامل الاعتماد على الله تعالى ثم على قادته وضباطه وجنوده الأردنيين في الدفاع عن الوطن والأمة وخوض البطولات والمعارك وتقديم أعظم التضحيات وأجمل صور البطولات وتحقيق الانتصارات .

وأضاف، أن جلالة الملك عبدالله الثاني واصل مسيرة والده الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في إعطاء القوات المسلحة الأردنية كل الاهتمام والدعم لإيمانه بأن الجيش القوي يعني قوة الدولة وتماسكها وحمايتها، وهو ما أدركه وشعر به الأردنيون خلال العقود الماضية أمام الصراعات والحروب في المنطقة والإقليم وطالنا بعض شظاياها وتصدى لها نشامى الجيش المصطفوي الأردني بكل بسالة وشجاعة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك.

وختم الميثاق الوطني بيانه بالتأكيد على اعتزازه وفخره العظيمين بهذه الذكرى الغالية على قلوب الأردنيين جميعا، مؤكدا أن الحزب كباقي الأردنيين سيبقون ملتفين حول قيادتهم الهاشمية والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية.

كما هنأ حزب عزم، الأسرة الأردنية بالذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، وهو القرار الشجاع الذي اتخذه الملك الباني جلالة المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ورسخ من خلاله السيادة الأردنية، وأعاد للأمة هيبتها ومجدها وكرامتها.

ورفع أمين عام الحزب المهندس زيد نفاع إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أسمى آيات التهنئة و التبريك بالذكرى العزيزة على قلب كل عربي.

وقال، نستذكر وبكل معاني الفخر والاعتزاز وبذكرى ‎تعريب قيادة الجيش العربي جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين-طيب الله ثراه ورجالات الوطن الذين صنعوا تاريخ الأردن، داعيا العلي القدير أن يحفظ جلالة القائد الأعلى وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

--(بترا)

وهـ/ع ف/م ق/أس

01/03/2024 19:49:12