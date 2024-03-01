حزبا الميثاق الوطني وعزم يهنئان بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- هنأ حزب الميثاق الوطني جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ونشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والشعب الأردني بمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الأردني التي تصادف الأول من آذار.
واستذكر الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الجمعة بهذه المناسبة القرار الشجاع والبطولي والوطني والعروبي للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه عندما ترأس جلسة مجلس الوزراء في الأول من آذار عام 1956 واتخذ القرار التاريخي رقم 198 لمجلس الوزراء، وزفه البشرى لضباط وجنود ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والشعب الأردني بتعريب قيادة الجيش وتحميل المسؤولية الكاملة لإدارة وتدريب وتأهيل الجيش المصطفوي لأبناء الأردن الذين كانوا على قدر المسؤولية وثقة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، فتحقق الحلم وتألق الجيش برسالته العظيمة يعتمد كامل الاعتماد على الله تعالى ثم على قادته وضباطه وجنوده الأردنيين في الدفاع عن الوطن والأمة وخوض البطولات والمعارك وتقديم أعظم التضحيات وأجمل صور البطولات وتحقيق الانتصارات .
وأضاف، أن جلالة الملك عبدالله الثاني واصل مسيرة والده الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في إعطاء القوات المسلحة الأردنية كل الاهتمام والدعم لإيمانه بأن الجيش القوي يعني قوة الدولة وتماسكها وحمايتها، وهو ما أدركه وشعر به الأردنيون خلال العقود الماضية أمام الصراعات والحروب في المنطقة والإقليم وطالنا بعض شظاياها وتصدى لها نشامى الجيش المصطفوي الأردني بكل بسالة وشجاعة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك.
وختم الميثاق الوطني بيانه بالتأكيد على اعتزازه وفخره العظيمين بهذه الذكرى الغالية على قلوب الأردنيين جميعا، مؤكدا أن الحزب كباقي الأردنيين سيبقون ملتفين حول قيادتهم الهاشمية والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية.
كما هنأ حزب عزم، الأسرة الأردنية بالذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، وهو القرار الشجاع الذي اتخذه الملك الباني جلالة المغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ورسخ من خلاله السيادة الأردنية، وأعاد للأمة هيبتها ومجدها وكرامتها.
ورفع أمين عام الحزب المهندس زيد نفاع إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أسمى آيات التهنئة و التبريك بالذكرى العزيزة على قلب كل عربي.
وقال، نستذكر وبكل معاني الفخر والاعتزاز وبذكرى تعريب قيادة الجيش العربي جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين-طيب الله ثراه ورجالات الوطن الذين صنعوا تاريخ الأردن، داعيا العلي القدير أن يحفظ جلالة القائد الأعلى وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.
--(بترا)
وهـ/ع ف/م ق/أس
01/03/2024 19:49:12
MENAFN01032024000117011021ID1107923785
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