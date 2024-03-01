ارتفاع ضحايا مجزرة النابلسي في غزة إلى 115 شهيدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من آذار (بترا)- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، وصول 3 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشالهم من منطقة دوار النابلسي على شارع الرشيد في غزة.

وأوضح أن ضحايا مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الخميس، ارتفع إلى 115 شهيدا و760 جريحا.

--(بترا)

أ ش/م د/أس

01/03/2024 19:42:02