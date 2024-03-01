الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق مجمع في العاصمة البنغالية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان الأول من آذار (بترا)- أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، عدم وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع، أمس الخميس، في مجمع تجاري بالعاصمة البنغالية دكا.

وقال السفير القضاة إن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في إسلام آباد، تواصلت مع الجهات البنغالية الرسمية التي أكدت عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.

--(بترا)

ص خ/م د/أس

01/03/2024 18:51:14