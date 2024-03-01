الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق مجمع في العاصمة البنغالية

الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق مجمع في العاصمة البنغالية
التاريخ
3/1/2024 2:33:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان الأول من آذار (بترا)- أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، عدم وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع، أمس الخميس، في مجمع تجاري بالعاصمة البنغالية دكا.
وقال السفير القضاة إن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في إسلام آباد، تواصلت مع الجهات البنغالية الرسمية التي أكدت عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.
--(بترا)
ص خ/م د/أس
01/03/2024 18:51:14
MENAFN01032024000117011021ID1107923783
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