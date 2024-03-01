الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة لـ940 مليون دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الأول من آذار (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 940 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة بشأن غزة والضفة.
ويشكل هذا المبلغ 78 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.
وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في تشرين الثاني الماضي، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون شخص في الضفة الغربية المحتلة.
وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.
-- (بترا)
م د/م د/أس
01/03/2024 18:35:54
MENAFN01032024000117011021ID1107923782
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