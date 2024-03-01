الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة لـ940 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك الأول من آذار (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 940 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة بشأن غزة والضفة.

ويشكل هذا المبلغ 78 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في تشرين الثاني الماضي، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون شخص في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

-- (بترا)

م د/م د/أس

01/03/2024 18:35:54