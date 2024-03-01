ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من آذار (بترا)- ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة للمرة الأولى على أساس سنوي منذ أكثر من عام في شهر شباط الماضي، حيث أدى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تحفيز النمو في سوق الإسكان، وفقًا لمسح أجرته شركة "نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي" البريطانية للإقراض العقاري.

وقالت المؤسسة، إن متوسط سعر المنزل ارتفع إلى 260.420 جنيها إسترلينيا، بزيادة 0.7 بالمئة عن الشهر السابق، و1.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

ووفق المؤسسة، يعد هذا أول نمو سنوي منذ كانون الثاني 2023، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة، على أساس سنوي في كانون الثاني الماضي.

--(بترا)

رش/م د/أس

01/03/2024 18:33:08