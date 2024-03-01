ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من آذار (بترا)- ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة للمرة الأولى على أساس سنوي منذ أكثر من عام في شهر شباط الماضي، حيث أدى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تحفيز النمو في سوق الإسكان، وفقًا لمسح أجرته شركة "نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي" البريطانية للإقراض العقاري.
وقالت المؤسسة، إن متوسط سعر المنزل ارتفع إلى 260.420 جنيها إسترلينيا، بزيادة 0.7 بالمئة عن الشهر السابق، و1.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
ووفق المؤسسة، يعد هذا أول نمو سنوي منذ كانون الثاني 2023، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة، على أساس سنوي في كانون الثاني الماضي.
--(بترا)
رش/م د/أس
01/03/2024 18:33:08
MENAFN01032024000117011021ID1107923781
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