المئات من الزوار يرتادون المناطق الشفا غورية في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون الأول من آذار (بترا) –علي فريحات- شهدت المناطق الشفا غورية في محافظة عجلون حركة سياحية نشطة من الزوار الذين ارتادوها للاستمتاع بالأجواء الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة.
وافترش المئات من الزوار والسياح جوانب الطرق في راجب ووادي كفرنجه والسد لاستثمارها في ممارسة التبقل من النباتات البرية مثل العكوب واللوف والحميض والخبيزة والفطر والسلق وقطف الأعشاب والأزهار البرية لغايات بيعها أو استخدامها في الطهو أو تخزينها.
وأكد عدد من الزوار، أهمية الحفاظ على النظافة في المواقع السياحية لتعكس الوجه الحضاري للمحافظة التي تتمتع بميزات بيئية وطبيعية بالإضافة إلى البساط الأخضر والتنوع الطبيعي على مدى السهول والروابي والوديان والتي أغلبها دائمة الخضرة.
--(بترا)
ع.ف/م ق/أس
01/03/2024 18:30:37
MENAFN01032024000117011021ID1107923780
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