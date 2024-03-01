المئات من الزوار يرتادون المناطق الشفا غورية في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون الأول من آذار (بترا) –علي فريحات- شهدت المناطق الشفا غورية في محافظة عجلون حركة سياحية نشطة من الزوار الذين ارتادوها للاستمتاع بالأجواء الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وافترش المئات من الزوار والسياح جوانب الطرق في راجب ووادي كفرنجه والسد لاستثمارها في ممارسة التبقل من النباتات البرية مثل العكوب واللوف والحميض والخبيزة والفطر والسلق وقطف الأعشاب والأزهار البرية لغايات بيعها أو استخدامها في الطهو أو تخزينها.

وأكد عدد من الزوار، أهمية الحفاظ على النظافة في المواقع السياحية لتعكس الوجه الحضاري للمحافظة التي تتمتع بميزات بيئية وطبيعية بالإضافة إلى البساط الأخضر والتنوع الطبيعي على مدى السهول والروابي والوديان والتي أغلبها دائمة الخضرة.

--(بترا)

ع.ف/م ق/أس

01/03/2024 18:30:37