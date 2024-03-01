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الخارجية تعزي بضحايا حريق مجمع تجاري في بنغلادش

3/1/2024 2:33:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

‏عمّان الأول من آذار (بترا)- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة بضحايا الحريق الذي اندلع، أمس الخميس، في مجمع تجاري في العاصمة البنغالية دكا، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة، معربًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/م د/أس
01/03/2024 18:27:18

MENAFN01032024000117011021ID1107923779

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