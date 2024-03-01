مراكز شبابية في جرش تنفذ العديد من الأنشطة التوعوية

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش الأول من آذار (بترا)– نفذت عدد من المراكز الشبابية التابعة لمديرية الشباب في محافظة جرش، جملة من الأنشطة والبرامج للشباب والمجتمع المحلي.

وعقد مركز شاب كفرخل النموذجي ورشة عمل بعنوان "قانون الأحزاب والانتخاب"، بمشاركة 20 شابًا، بحضور المجتمع المحلي، حاضر فيها مستشار الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بسام الكايد، مشيرًا إلى توصيات اللجنة الملكية وبخاصة التشريعات الجديدة والمتعلقة بالتعديلات الدستورية، وقانونا الأحزاب والانتخاب الجديدان.

كما نفذ مركز شباب مرصع محاضرة عن "رفع الوعي بالثقافة الدينية"، بمشاركة 20 شابًا في قاعة المركز تحدثت فيها المحاضرة سناء الخوالدة، عن دور الأسرة والإعلام برفع الوعي الديني، وتجنب الغزو الفكري المتطرف الخارج عن نظام عقيدتنا وأعرافنا الاجتماعية.

كما نظم مركز شباب مرصع نشاطًا عن مفاهيم "القيم والولاء والانتماء" بحضور 20 مشاركًا، وتم بالنشاط تنفيذ رسم جدارية العلم الأردني داخل قاعة المركز تعبيرًا عن وفائهم لراية الوطن.

وأقام مركز شباب برما يومًا رياضيًا للمراكز، بمشاركة 40 شابًا، بالتعاون مع مركز شباب وشابات الجزازة.

--(بترا)

ع . ف/م د/أس

01/03/2024 18:19:55