مراكز شبابية في جرش تنفذ العديد من الأنشطة التوعوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش الأول من آذار (بترا)– نفذت عدد من المراكز الشبابية التابعة لمديرية الشباب في محافظة جرش، جملة من الأنشطة والبرامج للشباب والمجتمع المحلي.
وعقد مركز شاب كفرخل النموذجي ورشة عمل بعنوان "قانون الأحزاب والانتخاب"، بمشاركة 20 شابًا، بحضور المجتمع المحلي، حاضر فيها مستشار الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بسام الكايد، مشيرًا إلى توصيات اللجنة الملكية وبخاصة التشريعات الجديدة والمتعلقة بالتعديلات الدستورية، وقانونا الأحزاب والانتخاب الجديدان.
كما نفذ مركز شباب مرصع محاضرة عن "رفع الوعي بالثقافة الدينية"، بمشاركة 20 شابًا في قاعة المركز تحدثت فيها المحاضرة سناء الخوالدة، عن دور الأسرة والإعلام برفع الوعي الديني، وتجنب الغزو الفكري المتطرف الخارج عن نظام عقيدتنا وأعرافنا الاجتماعية.
كما نظم مركز شباب مرصع نشاطًا عن مفاهيم "القيم والولاء والانتماء" بحضور 20 مشاركًا، وتم بالنشاط تنفيذ رسم جدارية العلم الأردني داخل قاعة المركز تعبيرًا عن وفائهم لراية الوطن.
وأقام مركز شباب برما يومًا رياضيًا للمراكز، بمشاركة 40 شابًا، بالتعاون مع مركز شباب وشابات الجزازة.
--(بترا)
ع . ف/م د/أس
01/03/2024 18:19:55
MENAFN01032024000117011021ID1107923778
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