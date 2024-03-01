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أكثر من 30 مؤسسة إعلامية عالمية تدعو لحماية الصحفيين في غزة

3/1/2024 2:32:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- وقعت أكثر من 30 مؤسسة إعلامية رسالة مفتوحة تعرب فيها عن تضامنها مع الصحفيين العاملين في غزة، وتدعو إلى حمايتهم وضمان حريتهم في أداء عملهم.
ووقعت على الرسالة التي نسقتها لجنة حماية الصحافيين ومقرها بمدينة نيويورك، وكالات الأنباء العالمية "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" و"رويترز"، بالإضافة إلى وسائل إعلام بارزة من بينها "نيويورك تايمز" و"بي بي سي نيوز" وصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة، "منذ نحو خمسة أشهر، ظل الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في غزة- وهم المصدر الوحيد للتقارير الميدانية من داخل القطاع الفلسطيني- يعملون في ظروف غير مسبوقة".
وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 89 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام في غزة قتلوا في الحرب، وفق أرقام لجنة حماية الصحافيين.
وورد في الرسالة التي وقعها أيضا اتحاد المذيعين الدوليين، والرابطة العالمية للصحف، وناشرو الأخبار، أن "الصحفيين مدنيون ويجب على السلطات الإسرائيلية حماية الصحفيين باعتبارهم غير مقاتلين بموجب القانون الدولي".
وتابعت "يجب محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لهذه الحماية".
ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد 124 صحفياً وعاملاً بقطاع الإعلام منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى أن العشرات من الصحفيين فقدوا أفرادا من عائلاتهم في غزة، كما وثقت اعتقال 65 صحفيا في الأراضي الفلسطينية خلال ذات الفترة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
01/03/2024 18:06:44

MENAFN01032024000117011021ID1107923777

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