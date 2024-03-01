المخرج محمد يوسف العبادي نقيباً للفنانين الأردنيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- فاز المخرج محمد يوسف العبادي وللمرة الثانية على التوالي، بموقع نقيب الفنانين الأردنيين للدورة الثالثة عشرة 2024-2026.
وحصل المخرج العبادي على 201 صوتا، بينما حصل منافسه الفنان ساري الأسعد على 75 صوتاً من أصل 277 ورقة اقتراع، فيما وجد ورقة فارغة.
يشار إلى أن عدد المسددين لاشتراكاتهم في نقابة الفنانين الأردنيين 331 من أصل 718 عضواً.
وسبق الانتخابات انعقاد مؤتمر الهيئة العامة العادي للنقابة بقراءة التقريرين المالي والإداري وإقرارهما.
وسيتم في وقت لاحق من مساء اليوم الإعلان عن أعضاء المجلس حال الانتهاء من عملية الفرز.
--(بترا)
ع ع/م ت/م ق/أس
01/03/2024 17:57:55
MENAFN01032024000117011021ID1107923776
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