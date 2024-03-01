المخرج محمد يوسف العبادي نقيباً للفنانين الأردنيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- فاز المخرج محمد يوسف العبادي وللمرة الثانية على التوالي، بموقع نقيب الفنانين الأردنيين للدورة الثالثة عشرة 2024-2026.

وحصل المخرج العبادي على 201 صوتا، بينما حصل منافسه الفنان ساري الأسعد على 75 صوتاً من أصل 277 ورقة اقتراع، فيما وجد ورقة فارغة.

يشار إلى أن عدد المسددين لاشتراكاتهم في نقابة الفنانين الأردنيين 331 من أصل 718 عضواً.

وسبق الانتخابات انعقاد مؤتمر الهيئة العامة العادي للنقابة بقراءة التقريرين المالي والإداري وإقرارهما.

وسيتم في وقت لاحق من مساء اليوم الإعلان عن أعضاء المجلس حال الانتهاء من عملية الفرز.

--(بترا)

ع ع/م ت/م ق/أس

01/03/2024 17:57:55