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السفيرة الحديد تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الفرنسي

3/1/2024 2:32:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

باريس الأول من آذار (بترا)- قدمت السفيرة لينا الحديد، اليوم الجمعة، أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، سفيرا مفوضا وفوق العادة معتمدا ومقيما للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الفرنسية، خلال مراسم جرت في قصر الإليزيه.
ونقلت السفيرة الحديد تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وتمنياته للشعب الفرنسي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
بدوره طلب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، كما أبدى اهتمام الحكومة الفرنسية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ومسؤولين في الحكومة الفرنسية.
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
01/03/2024 17:39:27

MENAFN01032024000117011021ID1107923775

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