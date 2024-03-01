الفايز: قرار تعريب قيادة الجيش يُشكل يومًا من أيامِ الوطن الخالدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان الأول من آذار (بترا)- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأردنيين يحتفلون في كل عام بأعياد وطنية، شكلّت محطات مضيئة في مسيرة نهضة بلدنا ورخاء شعبنا، وحافظت على ثوابتنا الوطنية والقومية والإسلامية.

وقال في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش الأردني- الجيش العربي المصطفوي، إننا في مجلس الأعيان نرفع بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين وأحرار العرب، أسمى آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى لقواتنا المسلحة، ولسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولى العهد، ولشعبنا الأردني وكافة منتسبي قواتنا المسلحة.

وأضاف "ندعو الله سبحانه وتعالى أن يُعيد علينا هذه المناسبة، ووطننا ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار، ويخطو إلى المستقبل بخطى واثقة وثابتة، بقيادة جلالة ملكينا المفدى عبدالله الثاني - حفظه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية".

ولفت الفايز إلى أن "الأردنيين يشعرون بالفخر والكبرياء وهم يستذكرون هذه المناسبة الوطنية، مناسبة تعريب قيادة قواتنا المسلحة"، مبينًا أن قيام جلالة المغفور له بإذن الله، الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، باتخاذ قرار تعريب قيادة قواتنا المسلحة الأردنية، مثل قصة وطن وشجاعة قائد عز نظيرها في حقبة زمنية شهدت محطات مفصلية من عمر المملكة.

وأكد، أن قرار تعريب قيادة الجيش العربي كان قراراً تاريخياً ويوماً من أيامِ الوطن الخالدة، منح فيه جلالة المغفور له بإذن الله قيادة جيشنا العربي المصطفوي لأبناء الوطن، ليتولوا مسؤولية القيادة العسكرية لقواتنا المسلحة الأردنية، ولحمل راية الوطن الراية الهاشمية لتبقى شامخة خفاقة، وبذات الوقت كان قرار التعريب، قرارًا استراتيجيًا على المستويين السياسي والعسكري مكن الأردن من مواصلة بناء مؤسساته الوطنية وحافظ على استقلالها.

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ تسلم سلطاته الدستورية، يولي قواتنا المسلحة جل الاهتمام والرعاية، ويسير جلالته على خطى جلالة الملك الباني يرحمه الله، في تأهيل وتدريب وتسليح القوات المسلحة، حتى أصبحت اليوم أنموذجا ومثالا بين جيوش العالم، في احترافيتها وانضباطها وقوتها، تدافع عن الوطن وترخص الدم الغالي لأجله، ولأجل قضايا أمتنا العادلة، وها هي اليوم تتصدى ببسالة وشجاعة لقوى الشر ومهربي المخدرات والأسلحة من دول الجوار الذين تدعمهم وتقف خلفهم عصابات ومليشيات مسلحة ومنظمة.

وقال، إنه وبهذه المناسبة، فإننا في مجلس الأعيان نستذكر بإجلال واعتزاز شهدائنا الأبرار، الذين قضوا في ميادين الشرف والبطولة أورخصوا الدم الغالي وهم يدافعون عن الوطن وعزته ورفعته وحريته وسيادته واستقلاله، وعن قضايا أمتنا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وعن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس، هؤلاء الشهداء الذين سالت دماؤهم الطاهرة الزكية على أسوار القدس وباب الواد واللطرون والجولان السوري المحتل.

وأكد رئيس مجلس الأعيان، أن جيشنا العربي المصطفوي سيبقى في وجدان الأردنيين ومن ثوابتهم الوطنية، وسيبقى بقيادته الهاشمية الحكيمة قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، محل الفخر والاعتزاز.

-- (بترا)

م ش/م ق/أس

01/03/2024 17:37:03