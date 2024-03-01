الخارجية البرازيلية: الإنسانية تخذل المدنيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- قالت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الجمعة، إن "الإنسانية تخذل المدنيين في غزة، وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح".

وأضافت في بيان نقلته وكالات أنباء عالمية، إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة يظهر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ليس لها حدود أخلاقية أو قانونية، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

01/03/2024 17:26:25