الخارجية البرازيلية: الإنسانية تخذل المدنيين في غزة

الخارجية البرازيلية: الإنسانية تخذل المدنيين في غزة
التاريخ
3/1/2024 2:32:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- قالت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الجمعة، إن "الإنسانية تخذل المدنيين في غزة، وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح".
وأضافت في بيان نقلته وكالات أنباء عالمية، إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة يظهر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ليس لها حدود أخلاقية أو قانونية، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
01/03/2024 17:26:25
MENAFN01032024000117011021ID1107923773
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