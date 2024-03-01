الرمثا: المراكز الشبابية تنفذ أنشطة توعوية وتدريبية متعددة

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا الأول من آذار (بترا)- نظمت المراكز الشبابية في لواء الرمثا اليوم الجمعة، أنشطة توعوية وتدريبية متعددة، خدمة للشباب في اللواء.

واختتمت في مركز شابات الرمثا اليوم فعاليات برنامج "مهاراتي" بحضور ومشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 12-14 عاما.

وتضمنت فعاليات البرنامج تعريف المشاركات بالمهارات الإدراكية ومفهوم التفكير الإبداعي والناقد والمهارات التي تنمي هذا النوع من التفكير، إضافة إلى مهارة حل المشكلات واتخاذ القرارات ومهارة العمل المشترك والعمل بروح الفريق.

وبينت المدربة روان الزغبي، أهمية البرنامج في بناء ورفع قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية، إلى جانب تدريب الشابات على مهارات الاتصال والتواصل الفعال.

ونفذ في مركز شباب وشابات سهل حوران، محاضرة بعنوان الجرائم الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بحضور 24 مشاركة ضمن الفئة العمرية 12- 15 عاماً.

بدوره، بين الملازم خالد طعامنه، الفرق بين الجرائم التقليدية والجرائم الإلكترونية، مثلما تطرق إلى عناصر وأنواع الجريمة الإلكترونية وكيفية الوقاية منها والتعامل معها.

وأشار الطعامنه إلى أن عدم المعرفة بقانون الجرائم الإلكترونية قد يجعل من مستخدمي الإنترنت ضحية أو يصبحون أمام المساءلة القانونية.

--(بترا)

ب.و/م ق/أس

01/03/2024 17:12:41