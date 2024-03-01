الرمثا: المراكز الشبابية تنفذ أنشطة توعوية وتدريبية متعددة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا الأول من آذار (بترا)- نظمت المراكز الشبابية في لواء الرمثا اليوم الجمعة، أنشطة توعوية وتدريبية متعددة، خدمة للشباب في اللواء.
واختتمت في مركز شابات الرمثا اليوم فعاليات برنامج "مهاراتي" بحضور ومشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 12-14 عاما.
وتضمنت فعاليات البرنامج تعريف المشاركات بالمهارات الإدراكية ومفهوم التفكير الإبداعي والناقد والمهارات التي تنمي هذا النوع من التفكير، إضافة إلى مهارة حل المشكلات واتخاذ القرارات ومهارة العمل المشترك والعمل بروح الفريق.
وبينت المدربة روان الزغبي، أهمية البرنامج في بناء ورفع قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية، إلى جانب تدريب الشابات على مهارات الاتصال والتواصل الفعال.
ونفذ في مركز شباب وشابات سهل حوران، محاضرة بعنوان الجرائم الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بحضور 24 مشاركة ضمن الفئة العمرية 12- 15 عاماً.
بدوره، بين الملازم خالد طعامنه، الفرق بين الجرائم التقليدية والجرائم الإلكترونية، مثلما تطرق إلى عناصر وأنواع الجريمة الإلكترونية وكيفية الوقاية منها والتعامل معها.
وأشار الطعامنه إلى أن عدم المعرفة بقانون الجرائم الإلكترونية قد يجعل من مستخدمي الإنترنت ضحية أو يصبحون أمام المساءلة القانونية.
--(بترا)
ب.و/م ق/أس
01/03/2024 17:12:41
MENAFN01032024000117011021ID1107923772
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